Cinco recetas para transformar el puré de zapallo en platos gourmet

El zapallo es un producto barato que rinde mucho y permite lograr una cremosidad natural difícil de igualar. Muchas veces se lo margina pensando que es "comida de enfermo" pero tiene un potencial enorme para resolver almuerzos y cenas durante el invierno.

Para aprovecharlo al máximo "la clave está en hacerlo bien desde el principio" obteniendo un puré concentrado y con mucho sabor. Lo ideal es cocinarlo al vapor durante 20 minutos o al horno a 200 grados entre 30 y 40 minutos para evitar el exceso de agua que produce el hervido.

Con esta base se pueden preparar unos ravioles de zapallo y ricota excelentes. Se mezclan 300 gramos de puré con 200 gramos de ricota y 50 gramos de queso parmesano sumando salvia y nuez moscada. Si la consistencia no es firme se puede secar en una sartén antes de rellenar 40 unidades.

Otra opción es una tarta con queso sardo y ciboulette donde se combinan 300 gramos de puré con tres huevos y 100 gramos de queso sardo. Esta preparación debe hornearse a 180 grados durante 35 a 40 minutos hasta que el centro esté firme.

Para quienes buscan renovar el clásico pastel de carne la recomendación es usar una cubierta de zapallo y mostaza. En esta receta "la mostaza es el ingrediente que hace la diferencia" porque equilibra el dulzor natural de la verdura.

Se usan 400 gramos de puré y 80 gramos de queso rallado para cubrir el relleno de 500 gramos de carne picada. Por otro lado la sopa crema con jengibre es una solución exprés que se resuelve en 10 minutos integrando el puré con un litro de caldo caliente y un toque de crema de leche.

Finalmente el soufflé de zapallo con parmesano destaca por ser liviano y sorprendente. Se mezcla una salsa blanca con 300 gramos de puré y cuatro yemas para luego incorporar claras batidas a nieve.

Es fundamental recordar que "el secreto del soufflé es no abrir el horno" durante los 20 o 25 minutos de cocción a 190 grados. El puré sobrante se mantiene en buen estado hasta cinco días en la heladera porque definitivamente "el zapallo merece ocupar un lugar fijo en la cocina" de todos los hogares.