La educación pública argentina enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia reciente. En este contexto, la comunidad universitaria de todo el país se prepara para una nueva Marcha Federal Universitaria este próximo 12 de mayo. San Juan no será la excepción y, a diferencia de otras movilizaciones que concentran sus esfuerzos en la Capital Federal, la provincia ha decidido dar una muestra de fuerza en su propio territorio, reafirmando que la lucha por la educación es, ante todo, una cuestión de soberanía federal.

La organización en San Juan: horarios y puntos clave

A diferencia de las convocatorias matutinas que suelen darse en Buenos Aires y otras provincias del país, en San Juan la movilización se llevaría a cabo en horas de la tarde. Según informaron los principales referentes gremiales, la concentración inicial tendría lugar en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA).

Aunque el punto de partida está claro, el recorrido final aún se encuentra bajo análisis. Durante las últimas horas, integrantes del Frente Sindical Universitario, federaciones estudiantiles y las propias autoridades de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se han mantenido en reuniones permanentes para ultimar los detalles de la logística y la coordinación con el Rectorado. La intención es que la columna de manifestantes culmine su trayecto frente al edificio del Rectorado, replicando el éxito de masividad de convocatorias anteriores.

Federalismo frente al centralismo porteño

Una de las premisas más fuertes de esta convocatoria en San Juan es la necesidad de visibilizar la situación de las universidades del interior. Desde el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Docentes de la UNSJ (Sidunsj), destacaron que el foco no puede estar puesto únicamente en lo que sucede en la Universidad de Buenos Aires (UBA), subrayando que la lucha debe construirse desde cada comunidad local.

En la comunidad universitaria existe una preocupación latente sobre los planes del Gobierno nacional respecto al sistema universitario. Según advirtieron desde los gremios, circulan versiones desde la Secretaría de Políticas Universitarias que apuntan a una reducción drástica del número de universidades públicas en el país, sugiriendo que el objetivo final sería dejar apenas diez instituciones en pie, privilegiando a las más grandes y dejando en una situación de vulnerabilidad extrema a las universidades de provincias como San Juan.

Un reclamo por el financiamiento y la dignidad salarial

El motor de la protesta es el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el desfinanciamiento sistemático que afecta no solo el funcionamiento institucional, sino también la vida de quienes sostienen la educación pública día a día. Desde Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la UNSJ (Adicus), señalaron que la situación salarial es desesperante, especialmente para las categorías docentes iniciales y el personal no docente.

Según afirman desde el sector esta crisis está provocando un fenómeno preocupante: la deserción de docentes que, ante la imposibilidad de llegar a fin de mes, abandonan sus cargos en facultades y colegios preuniversitarios para buscar mejores salarios en otros sectores del ámbito público o privado. En este sentido, los gremios consideran que la reciente intimación del Ministerio de Capital Humano para "garantizar las clases" es una chicana, una provocación que busca desviar el foco del verdadero problema: el recorte presupuestario ejecutado por el propio Gobierno.

"Juntar las broncas": una lucha multisectorial

La marcha del 12 de mayo pretende superar los límites de la comunidad universitaria. Bajo la consigna "juntar las broncas", se ha convocado a otros sectores de la sociedad sanjuanina que también se ven afectados por las políticas económicas actuales. Se espera el acompañamiento de centrales obreras, jubilados, colectivos de discapacidad y el movimiento feminista, además de sindicatos de otros sectores como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

La apuesta de los dirigentes locales es que la movilización sirva como un "termómetro" social. Enfatizan que la lucha no termina con la marcha: "Tenemos que seguir organizándonos hasta que el gobierno cumpla la ley", dicen.

El plan de lucha proyectado es de carácter multisectorial y transversal, entendiendo que el fracaso de las políticas económicas gubernamentales está aglutinando reclamos que antes corrían por carriles separados.

Soberanía y futuro en juego

Más allá de las partidas presupuestarias, lo que se debate el 12 de mayo en las calles es el modelo de país. Para los referentes universitarios, la educación pública es la columna vertebral de la sociedad y una herramienta indispensable para la construcción de soberanía nacional y personal.

"Vamos a estar todos porque la universidad es de todos y para todos", afirman, invitando a las familias sanjuaninas a defender el derecho de sus hijos a una educación de calidad.

La expectativa es que la respuesta ciudadana sea masiva, enviando un mensaje claro desde el territorio provincial hacia el centro del poder político: “la universidad pública argentina no se negocia”.