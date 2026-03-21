Un sismo de magnitud 5,8 se registró este sábado a las 7 de la mañana en la Cordillera de los Andes y generó sorpresa debido a la ubicación de su epicentro, en una zona donde este tipo de fenómenos no son tan frecuentes.

De acuerdo con la información difundida por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento tuvo su epicentro en la provincia de Salta, a 173 kilómetros al oeste de San Salvador de Jujuy, 183 kilómetros al noroeste de la capital salteña y a unos 15 kilómetros al sur de la localidad de Catúa.

Uno de los datos más relevantes del evento fue su profundidad: el sismo se originó a 206 kilómetros bajo la superficie, lo que explica por qué pudo percibirse en distintas zonas sin provocar, en principio, daños reportados.

El fenómeno se produjo en una región cordillerana donde la actividad sísmica no suele ser tan habitual como en otras áreas del país, lo que incrementó el impacto y la sorpresa entre quienes sintieron el temblor durante las primeras horas del día.

Argentina es un país con frecuente actividad sísmica, especialmente en la zona oeste vinculada a la Cordillera de los Andes, aunque la localización específica de este evento lo convirtió en un episodio llamativo dentro de los registros recientes.