Sofía Gala contó lo difícil que fue interpretar a Moria Casán en su serie

Sofía Gala continúa inmersa en uno de los momentos más intensos de su trayectoria profesional: la filmación de la serie biográfica de Moria Casán. Este proyecto, largamente esperado por la industria y el público, implica para la actriz el desafío de interpretar no solo a su madre, sino también una parte significativa de su propia historia familiar.

En una entrevista, Gala se mostró visiblemente conmovida al hablar del rodaje. "La serie de mi mamá viene increíble, es uno de los procesos más fuertes que tuve en mi vida, agotador. Son muchas horas de trabajo, muchas épocas. Muchas cosas y, por supuesto, mi propia historia”, expresó la actriz con marcada honestidad.

Publicidad

El proceso de interpretación conlleva una importante carga emocional, ya que implica la reconstrucción de sucesos que formaron parte de su intimidad familiar y que escuchó desde la infancia. En sus palabras, Sofía está “interpretando las historias que me contaron toda mi vida".

Esta constante inmersión en el pasado familiar incluye un vínculo estrecho y un diálogo permanente con Moria. Sofía detalló la dinámica: “Hablo bastante con mi mamá, le cuento cómo me siento y ella me cuenta determinadas cosas puntuales que le pasaron”.

Publicidad

Respecto a la visión de su madre sobre el proyecto, Sofía enfatizó la conexión familiar que rodea a la producción. "Siempre tuve una relación muy ida y vuelta con ella, hablamos lo que hablamos siempre. Ella está entusiasmada con su serie, es algo muy fuerte para nosotros como familia, algo único. La noto feliz, plena", agregó Sofía al describir el presente de Moria y la expectativa generada por la serie.

Además del rodaje de la biopic, Sofía se refirió al regreso de su madre a la pantalla chica como conductora de La mañana con Moria (Canal Trece). La actriz manifestó su admiración: “Ahora volvió a la tele ella, la veo bárbara, me encanta y cada vez que puedo la veo. Me parece muy hermosa”.

Publicidad

En este contexto de trabajo intenso, Sofía reveló un comentario que la emocionó durante las grabaciones. “Alguien que trabaja conmigo en el rodaje me dijo algo muy lindo sobre que mi mamá siempre está en la tele cuando hay momentos de crisis o cuando la gente lo necesita para ponerla contenta, y me pareció algo re lindo y real”, compartió.