El fútbol no es solo un deporte y este domingo se vivieron momentos emocionantes que demuestran la pasión y solidaridad de los argentinos. A través de TikTok, la usuaria Camilagiq compartió un video que emocionó a más de un hincha y no solamente xeneize, que rápidamente se viralizó. Su familia había acudido al encuentro en Córdoba y grabó justo el momento en el que le anunciaban a un hincha que estaba cerca de los molinetes de entrada, que no contaba con entrada, que le regalaban un ticket para ingresar a ver el partido. El hecho no demoró en viralizarse y cientos de argentinos comentaron sobre este agradable gesto.

En el video se puede observar la cara de sorpresa de Sebastián, el chico que estaba afuera del estadio, observando como todos entraban mientras él no tenía entrada, cuando se acerca esta familia a preguntarle si contaba con una. Ante la respuesta negativa del chico, le dijeron “entras” y le acercaron la entrada sobrante. Luego de pasar por el molinete, se escucha el aplauso de varios hinchas cercanos que vivieron el emocionante momento.

Publicidad

Al grito de “Dale Boca”, la pasión que los une, hizo fundirlos en un abrazo y el chico aún se notaba atónito ante el gran gesto que tuvo la familia para con él. “Tengo 200 lucas” le dice Sebastián, el afortunado hincha, tratando de pagar la entrada, pero la familia le insistió en que era gratis.

El joven cordobés, delatado por su tonada, les explicó que se encontraba en la puerta tratando de conseguir a alguien que le vendiera la entrada para poder ingresar a ver el superclásico de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional Argentina. Sin dudas, el mejor día de su vida, victoria para Boca y entrada gratis gracias a la bondad de otros xeneizes.