En un nuevo capítulo de la creciente tensión geopolítica que atraviesa la Argentina, el Gobierno confirmó este sábado que el encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, ya abandonó el territorio nacional. La salida se produjo luego de que la administración de Javier Milei le otorgara un plazo de 48 horas para retirarse, tras declararlo “persona non grata”.

La noticia fue ratificada por el canciller Pablo Quirno, quien utilizó sus canales oficiales para llevar certidumbre: “En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino, el ex Encargado de Negocios de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, sentenció el funcionario.

El origen del conflicto

La relación entre Buenos Aires y Teherán entró en un punto de no retorno tras el alineamiento total de Milei con Estados Unidos e Israel. El detonante final fue la declaración de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista y los dichos del mandatario en Nueva York, donde calificó a Irán como "enemigo" de la Argentina.

“Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos”, había disparado Milei el pasado 9 de marzo.

Amenazas y alerta máxima

La respuesta del régimen no tardó en llegar. A través del diario oficialista Tehran Times, Irán advirtió que el presidente argentino “cruzó una línea roja imperdonable” y que el país persa no permanecería indiferente ante lo que consideran posiciones hostiles.

Ante este panorama de amenazas cruzadas, la Casa Rosada mantiene el nivel de seguridad en “Alto”. Bajo la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y el Ministerio de Seguridad, se ha reforzado la vigilancia en objetivos sensibles de todo el país, incluyendo sedes diplomáticas y aeropuertos, para prevenir cualquier tipo de represalia en suelo argentino.