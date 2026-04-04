La Selección Argentina de hockey sobre patines derrotó este sábado por 3-1 a Portugal en el mítico pabellón de Montreux, Suiza, y se metió en la gran final de la Copa de las Naciones 2026. El equipo dirigido por el sanjuanino José Luis Páez demostró por qué es la potencia número uno del mundo y dejó en el camino a uno de los máximos candidatos.

El partido, que se vivió con la intensidad de una final anticipada, comenzó de la mejor manera para la Albiceleste. Con una defensa sólida y transiciones rápidas, Argentina logró imponerse con goles de Danilo Rampulla, Lucas Martínez y Franco Platero.

La Albiceleste llegó a esta instancia con hambre de gloria tras un cierre de fase de grupos accidentado. Luego de las victorias ante Suiza y Angola, la derrota ante Italia (5-2) había dejado a los de Páez en el segundo lugar de la zona, obligándolos a cruzarse con el "cuco" del torneo, Portugal, que venía invicto tras vencer a España.

Sin embargo, en el duelo de eliminación directa, Argentina sacó a relucir su ADN ganador. Con este triunfo, el combinado nacional ratifica su vigencia y se encamina a defender la corona obtenida en la edición anterior.

Ahora, el seleccionado argentino aguarda por el ganador de la otra semifinal entre España e Italia. La gran final se disputará este domingo, donde la Argentina buscará levantar una vez más el prestigioso trofeo en tierras suizas y celebrar un nuevo título internacional para el deporte de la bocha y el stick.