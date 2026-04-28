La causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad sumó un nuevo capítulo luego de que Diego Spagnuolo se presentara ante la Justicia pero evitara declarar y optara por entregar escritos a través de su defensa.

El exfuncionario estaba citado a indagatoria en el marco de una investigación que apunta a un presunto esquema de corrupción vinculado al manejo de fondos y contrataciones dentro del organismo. Sin embargo, al igual que en otras instancias del expediente, decidió no responder preguntas.

En su lugar, presentó un descargo por escrito ante el juzgado, estrategia que ya fue utilizada por otros imputados en la causa. Este mecanismo le permite fijar posición sin someterse a interrogatorio directo por parte del juez y el fiscal.

El expediente, a cargo del juez federal Ariel Lijo, incluye a decenas de imputados (entre exfuncionarios y empresarios) y analiza maniobras vinculadas a supuestos sobornos, direccionamiento de contratos y administración fraudulenta en el organismo.

Spagnuolo ya había sido procesado por delitos como cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita, en una causa que se inició tras la difusión de audios que lo comprometerían en el presunto esquema.

La investigación continúa en una etapa clave, con nuevas indagatorias y la posible incorporación de pruebas que podrían definir la situación judicial de los acusados. Mientras tanto, la estrategia de la defensa de presentar escritos en lugar de declarar vuelve a marcar el ritmo de un expediente que sigue sumando capítulos.