Stefi Roitman confirmó que está atravesando una crisis en su matrimonio con Ricky Montaner, tras varios rumores y versiones que circularon sobre su relación. En una entrevista para el podcast Tomatelo con vino, la modelo se abrió sobre las razones que motivaron esta situación y cómo la pareja la está manejando.

La actriz relató que la crisis comenzó cuando decidió comunicarle a su esposo que planeaba mudarse a Madrid: “En qué momento él iba a esperar que yo le diga: ‘Mirá, mi amor, este año me voy a ir a vivir a Madrid’. Crisis, charla con mi esposo. Mi amor, necesito salir a comerme el mundo de nuevo, porque me lo estaba comiendo, pero de un lugar más cómodo”.

Roitman destacó el valor que le otorgan al vínculo familiar y al amor que comparten, subrayando la importancia de la comunicación y el respeto en su relación. “Lo que yo he creado con él es de las cosas que más orgullosa me hace sentir. En una pareja donde hay comunicación, hay respeto, admiración, porque el amor está como, bueno, amor seguro, pero voy a algo más específico, como una construcción de a dos de: ‘Te estoy eligiendo, loco’. O sea, vamos a construir esto como dejando al otro también esa individualidad tan importante”.

Además, reflexionó sobre su esencia como persona independiente y la forma en que el apoyo de Ricky influye en sus decisiones: “Yo soy una persona muy libre, soy una persona muy independiente desde siempre, pero él me ha conocido en un contexto diferente. O sea, sí libre y sí independiente, nunca deja de ser. Eso se nota, pero yo estoy materializando lo que me pide el alma. Y el apoyo es muy importante de una persona que amás”.

En cuanto a la exposición mediática que implica formar parte de la familia Montaner, Stefi reconoció los desafíos que ello conlleva: “La familia de Ricky es maravillosa, pero trae mucha exposición. Mi esposo es cantante, tiene un dúo con el hermano, son muy conocidos, Mau y Ricky. Entonces, eso trajo más exposición. Y yo estaba muy acostumbrada a la exposición como lo lindo de eso”.

Sobre las críticas y el "hate" que ha recibido desde que empezó su relación con Ricky, especialmente durante la pandemia, explicó: “La verdad es que no tengo mucho hate, por no decir que casi no siento tanto eso. Pero antes, imaginate, menos. Cuando me pongo de novia con él, cuarentena, toda la familia empezamos a hacer muchos contenidos juntos en cuarentena. Todo era muy divertido, todo es nuevo. Y yo ya venía compartiendo muchas cosas en Instagram y venía trabajando y venía haciendo un montón de cosas en Argentina. Y yo venía con eso, pero trajo más hate, más... te juzgo porque estás con él. O sea, te estoy prejuzgando y no te conozco, pero es gratis. Entonces, sí me tocó en algún punto empezar a separar: ‘Bueno, esto no lo voy a mostrar más’, pero a la vez, bueno, mis redes sociales o cómo hablo en mi podcast o cómo hablo acá. Y yo no sé si tengo tanto escondido”.

Por último, Roitman compartió un momento divertido vivido en una entrevista con Sebastián Yatra, cuando cometió una confusión al hablar de su esposo, lo que generó risas y bromas entre los presentes. En tono de humor, dijo: “Bueno, la verdad es que estoy casada con Mau. Lo han descubierto. Y Apolo es mi hijo”.