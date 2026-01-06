Durante la mañana de este martes 6 de enero, una mujer de aproximadamente 60 años resultó herida tras ser embestida por un auto en pleno microcentro sanjuanino.

El siniestro ocurrió en la Avenida Ignacio de la Roza, entre las calles Tucumán y Rioja, justo frente a la sede del Correo Argentino, en un momento de gran concurrencia en la zona. La víctima intentaba cruzar la calzada por la mitad de la cuadra cuando fue impactada por un vehículo Volkswagen modelo Fox.

Publicidad

El auto que chocó a la mujer.

En el automóvil circulaba una mujer de unos 40 años acompañada por otra de mayor edad; ambas se encontraban buscando un lugar para estacionar al momento del impacto.

Tras el accidente, se hizo presente de inmediato el personal policial y una ambulancia para asistir a la damnificada en el lugar. Posteriormente, la mujer fue trasladada para recibir atención médica especializada, aunque hasta ahora no se han difundido precisiones sobre su estado de salud actual.

Publicidad

Manchas de sangre de la mujer atropellada.

Debido a la intervención de los servicios de emergencia y las tareas de seguridad vial, el tránsito en el sector sufrió cortes y quedó bajo estricta supervisión policial. Las autoridades correspondientes mantienen abierta una investigación para determinar fehacientemente las causas que provocaron el choque.