Taylor Swift reveló cómo destinó los ingresos obtenidos durante el Eras Tour, uno de los eventos musicales más exitosos del último año. En una entrevista con The Late Show with Stephen Colbert, la cantante explicó que la mayor parte del dinero se utilizó para recomprar y controlar por completo sus grabaciones, imágenes y material audiovisual, consolidando así su independencia en la industria.

La artista de 35 años destacó el rol fundamental de sus fans, conocidos como los swifties, a quienes atribuyó el éxito financiero y estratégico para concretar la recompra. En sus palabras, “Mis fans son la razón por la que pude recuperar mis másters, así es como invertí el dinero ganado en el Eras Tour”.

El Eras Tour marcó un récord para Taylor Swift, convirtiéndola en la primera solista que ofreció ocho presentaciones en el estadio Wembley de Londres, con una gran afluencia de público y ventas históricas. Este éxito le permitió adquirir los derechos de sus películas de conciertos, videoclips, arte de discos, fotografías y canciones inéditas.

Tras años de disputas contractuales y cambios en la titularidad de su catálogo —primero con el exmánager Scooter Braun y luego con la firma Shamrock Capital—, Swift enfocó sus esfuerzos en recuperar el control de sus primeros seis álbumes. “No era una cuestión de tiempo; ambas cosas, tanto el compromiso con Travis Kelce como recuperar mis discos, pudieron no haber pasado jamás. Estoy agradecida de que hayan sucedido”, expresó durante la entrevista.

La cantante también resaltó el valor emocional que tiene para ella retomar la posesión de sus grabaciones originales. Comparó su experiencia con la de John Fogerty, quien recuperó los másters de Creedence Clearwater Revival, y definió este proceso como un viaje cargado de emociones por tratarse de “instantáneas” de momentos clave en su vida y carrera. “Una grabación es una captura del momento en que estás en tu vida”, afirmó.

Swift mantiene su vida privada separada de su carrera musical y aclaró que no desea exhibir placas ni estudios relacionados con su profesión, salvo su piano y su guitarra. “No deseo placas ni estudios, ni pruebas de que ahí viva una persona del mundo de la música, salvo mi piano y mi guitarra, pero ni siquiera en un lugar vistoso”, comentó.

El proceso de recuperación de sus registros comenzó en 2019 cuando anunció que regrabaría sus antiguas canciones debido a la falta de acceso a sus másters originales. El conflicto con Scooter Braun, que había adquirido su antigua disquera y las grabaciones, llevó a Swift a lanzar versiones actualizadas llamadas “Taylor’s Version”, que rápidamente ganaron popularidad.

“Recuperar mis másters era algo que podía no haber sucedido nunca, no era solo cuestión de insistir”, aseguró la artista, subrayando la dificultad y la importancia del logro.

Además, Taylor Swift valoró sus vínculos en la industria musical, mencionando especialmente la influencia positiva de Stevie Nicks, de Fleetwood Mac, quien cumple un rol asesor en su carrera. También destacó la colaboración con el productor Max Martin en su más reciente álbum, The Life Of A Showgirl, cuya producción coincidió con su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

El impacto cultural y comercial de Swift se reflejó nuevamente al ser reconocida como una de las artistas más escuchadas en Spotify. Este éxito se sumó al estreno próximo de la docuserie The End Of An Era en Disney+, que documenta el proceso creativo y logístico detrás del tour y su obra más reciente.

Sobre la duración y consistencia en su carrera, Swift señaló: “¿Cómo se mantiene un buen ciclo en el tiempo? Hay experiencias que te preparan para ese desafío, como me sucede con la duración de las amistades o las colaboraciones profesionales”.