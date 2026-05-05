En una nueva emisión de Salud & Bienestar, por la pantalla de HUARPE TV, el doctor Marzio Meglioli abordó uno de los problemas de salud más extendidos y persistentes: el tabaquismo. Con datos contundentes y un lenguaje claro, el especialista explicó cómo el cigarrillo impacta en los pulmones, qué ocurre en el organismo al dejar de fumar y por qué el vapeo no es una alternativa segura.

“La Argentina ostenta desgraciadamente uno de los récords de ser de los cuatro o cinco países con mayor cantidad de fumadores por cada mil habitantes en el mundo”, advirtió Meglioli al inicio de la entrevista. El dato no es menor: el tabaquismo sigue siendo una de las principales causas evitables de enfermedad y muerte.

Qué le pasa a los pulmones

El daño comienza desde la primera pitada, aunque sus consecuencias más graves se evidencian con el paso del tiempo. Según explicó el médico, el humo del cigarrillo contiene sustancias que inflaman las vías respiratorias y alteran los mecanismos naturales de defensa del organismo.

“La reacción normal del pulmón es generar moco para protegerse, pero el tabaco tiene sustancias que inhiben esa respuesta, entonces el fumador siente menos molestia y sigue fumando”, detalló. Esto genera una falsa sensación de bienestar que, en realidad, oculta el daño progresivo.

Con los años, esa inflamación crónica puede derivar en enfermedades graves como el enfisema o la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). “Lo que se rompe en el pulmón es difícil de recuperar. Se puede rehabilitar, pero no volver atrás completamente”, explicó.

Además, el especialista remarcó que el tabaquismo no solo afecta los pulmones, sino también el sistema cardiovascular. “Es muy raro el que tenga solo EPOC y no tenga problemas coronarios”, señaló.

Vapeo: un mito peligroso

En los últimos años, el cigarrillo electrónico se instaló como una supuesta alternativa menos dañina. Sin embargo, Meglioli fue categórico: “No está permitido. Es ilegal porque no está autorizado y está comprobado que produce mayor adherencia al vicio”.

El problema no es solo la dependencia, sino también los efectos en la salud. “Se han detectado nuevas enfermedades pulmonares asociadas al vapeo, algunas de ellas todavía en estudio”, indicó.

El mecanismo es claro: muchas personas reemplazan el cigarrillo por el vapeo, pero con el tiempo vuelven al tabaco, incluso en mayor cantidad. “Empiezan a fumar un paquete y medio. Produce mayor adherencia al vicio”, resumió.

Qué pasa al dejar de fumar

A pesar del panorama, hay un dato alentador: el cuerpo comienza a recuperarse rápidamente tras abandonar el hábito. “En 48 horas ya se empiezan a percibir nuevos sabores, olores, mejora la piel, el aliento y la energía”, destacó el médico.

Sin embargo, el proceso no es solo físico. La nicotina genera dependencia también a nivel emocional. “El cigarrillo produce placer y cuando se deja, aparece angustia. Por eso a veces se utilizan medicamentos como el bupropion, que es un antidepresivo”, explicó.

La clave, según Meglioli, es abordar el tratamiento de manera integral: acompañamiento médico, apoyo psicológico y rehabilitación física. “La voluntad es fundamental. No existe una pastilla mágica”, afirmó.

El desafío de empezar y dejar

Uno de los puntos más preocupantes es la edad de inicio. “Entre los 15 y los 17 años, el 25% de los adolescentes va a empezar a fumar y no va a dejar”, advirtió. La mayoría de los fumadores comienza en la adolescencia con la idea de que puede abandonar el hábito en cualquier momento.

“Todos dicen ‘yo dejo cuando quiero’, pero pasan los años y siguen fumando”, señaló el especialista, quien remarcó que nunca vio a un fumador crónico “terminar bien”.