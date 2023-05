¡Tajante! El Presidente de LaLiga habló sobre el posible regreso de Messi al Barcelona

En las últimas horas, el Presidente de LaLiga analizó la posibilidad de volver a ver a Lionel Messi en el Barcelona. En un acto institucional, Javier Tebas aprovechó la oportunidad para dejar en claro lo que opina sobre el caso del campeón del mundo con la Selección Argentina. De esa manera, ante los constantes rumores de una vuelta del rosarino al culé, decidió ponerle paños fríos a las posibilidades.

"Aquí no se mira si traen la documentación para Leo Messi o Kylian Mbappé. No se mira, si para Messi en LaLiga le abren la manga ancha. Lo que es claro es que hay control económico y para incorporar jugadores hay que cumplirlo. No recuerdo el último Balón de Oro que jugó en la Premier. Los mejores jugadores se han quedado en España", fue lo que comenzó indicando Javier Tebas.

A continuación, el Presidente de LaLiga también resaltó: "Y ahora leo que el mejor jugador de la historia del fútbol quiere volver a jugar en España, incluso cobrando menos. Si vuelve, será con un salario inferior al que tiene en el PSG. Barcelona tiene que hacer un esfuerzo de contención de gasto muy elevado. Hay que hacer cosas creíbles. No hablamos si es Messi o no. Me gustaría particularmente que viniera Messi pero en La Liga no se mira si viene o no".

¿Qué pasará con Messi?

Por otro lado, Tebas dejó en claro que existe un cambio en el modelo de solidaridad en la financiación del fútbol europeo, con una reforma que debe pasar necesariamente por la UEFA. "No estoy de acuerdo con el modelo de solidaridad actual porque es poco lo que reciben las ligas y es poco lo que reciben los clubes que no participan en competiciones europeas", sostuvo en "Defendiendo el fútbol europeo", reunión organizada por World Football Summit.

Para sentenciar sobre el tema de Lionel Messi, Javier Tebas, hizo foco en la idea de un nuevo modelo que esté "alrededor de la UEFA", el que funcionará para evitar la progresiva "desestructuración" de las ligas nacionales. Según sus propias palabras, la idea es que no se vea una gran diferencia entre los clubes adinerados que tienen acceso a las competiciones europeas y los otros que no. "Las grandes ligas renunciaron a 50 o 60 millones de euros para que se repartiesen en otras ligas menores, y es no fue suficiente. Hay que buscar otros modelos, pero no se puede hacer de golpe todo", cerró.