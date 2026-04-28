Telefe está furioso con Wanda Nara y la pueden echar del canal

El ambiente dentro de Telefe se siente bastante pesado tras la última gala de los Martín Fierro de la Moda. Aunque se esperaba ver a Wanda Nara brillando en la alfombra roja, su silla permaneció vacía durante toda la ceremonia, una noche considerada estratégica para la señal que transmitía el evento. Esta decisión no cayó nada bien en las oficinas del canal, sobre todo porque se trata de una de sus estrellas más fuertes y estaba nominada en la terna de mejor estilo femenino en Big Show, reconocimiento que finalmente se llevó Sofía Gonet ante la mirada de Lali Espósito y Pampita.

La incomodidad escaló cuando trascendieron las gestiones previas que hizo la empresa para asegurar su asistencia. Según reveló Guido Záffora en el programa DDM, la llamaron y le dijeron que tenía que estar, porque para el canal era importante que estuviera. La justificación inicial de la empresaria para no viajar desde Montevideo, donde se encuentra grabando una película junto a Agustín Bernasconi, fue que el rodaje le impedía el traslado por los compromisos de filmación. Sin embargo, la situación se volvió mucho más crítica al descubrirse que Wanda habría tenido el fin de semana de la premiación libre, un dato que terminó de molestar a las autoridades.

Esta ausencia se percibe como un nuevo capítulo en una relación que ya venía sumando tensiones por episodios previos, como su comentada foto con Johnny Depp o los roces con Vero Lozano. El contraste fue notorio al ver a su hermana Zaira Nara trabajando en la conducción de la alfombra roja, mientras que el año pasado ambas habían compartido la gala junto a L-Gante. El sentimiento de decepción en la señal quedó reflejado en la postura de quienes sostienen que es figura de Telefe y tiene que cumplir con ciertos eventos. Por el momento, la conductora ha preferido no realizar declaraciones públicas sobre este episodio que profundiza su distancia con el canal.