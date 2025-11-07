Valentina Cervantes dejará MasterChef Celebrity. A pesar de ser considerada una de las revelaciones del reality, la participante decidió renunciar, y se prevé que el próximo lunes 10 de noviembre sea su último día de grabación.

La razón detrás de su salida es que Valentina debe regresar a Inglaterra para continuar con la rutina de sus hijos. Además, Enzo Fernández le pidió que volviera. El futbolista, según relató Ángel de Brito, "es super celoso" y "no aguanta más", por lo que le habría pedido que se volviera.

Ante la inminente renuncia, Telefe intentó convencer a Valentina Cervantes para que continuara en el programa. Gustavo Méndez, en La Posta del Espectáculo, contó que Telefe se habría comunicado con el jugador con el objetivo de llegar a un acuerdo para que ella se quede.

Méndez reveló que, primero, la producción intentó convencer a Valentina, pero ella le preguntó a su pareja, y Enzo le respondió que "no porque tenía que cumplir con su acuerdo". Por esta razón, la producción llamó a Enzo Fernández, pero la comunicación fue "sin éxito".

El colega añadió que, pese a la negativa, Enzo Fernández se mostró "muy agradecido con Telefe por tener en cuenta a su pareja" y que "habló en buenos términos".

Según había contado Yanina Latorre, el arreglo original de la pareja era que el bebé se quedaría en Argentina con Valentina "porque es muy chiquito", mientras que la hija más grande, que va al colegio, se quedaría con su padre en Europa junto a la niñera. No obstante, la niña vino para el Día de la Madre y "no se quiso volver porque la extraña", lo que provocó que la familia quedara separada.

Cabe recordar que, además de la situación familiar, la mujer de Enzo Fernández estuvo envuelta en "ciertas polémicas con Wanda Nara", y esto podría haber sido un factor que "habría incomodado a su pareja".