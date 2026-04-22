Tenía fotos y videos de abusos sexuales a niños y bebés: recibió siete años de cárcel

La Justicia sanjuanina volvió a dictar sentencia contra Alejandro Nahuel Pérez Molina, un individuo que ya había recibido una condena en 2022 por delitos vinculados al uso de material de abuso sexual infantil. En esta ocasión, la jueza Flavia Allende lo encontró culpable tras un juicio en el que se presentaron pruebas contundentes sobre la tenencia y distribución de contenido de extrema gravedad, incluyendo archivos en los que aparecían niños y bebés. La magistrada le impuso una pena única de siete años de prisión de cumplimiento efectivo, a pesar de que el fiscal de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, Guillermo Heredia, había solicitado originalmente nueve años de cárcel. La decisión judicial también implicó el traslado inmediato del condenado al Penal de Chimbas.

Durante el debate, el representante del Ministerio Público Fiscal describió el material hallado como aberrante, al revelar que el acusado poseía un verdadero arsenal de imágenes y videos de explotación sexual infantil. La investigación se inició en octubre de 2024, luego de que el sistema de monitoreo internacional detectara el envío de dos videos con contenido ilegal a través de la red social Instagram. A partir de allí, los investigadores lograron identificar la dirección IP del sospechoso y avanzaron con allanamientos autorizados judicialmente. En esos operativos, el personal policial incautó dispositivos electrónicos que, tras ser peritados, revelaron la existencia de más de mil quinientos archivos de abuso infantil, entre fotografías, videos y dibujos. Según la acusación, el material estaba almacenado con fines de distribución, incluso mediante aplicaciones fuera del circuito de control internacional.

El fallo judicial declaró a Pérez Molina autor penalmente responsable de los delitos de distribución y tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil, agravados por involucrar a víctimas menores de trece años. En un primer término, se le fijó una pena de seis años de cárcel, pero el tribunal también revocó la condena condicional de un año que había recibido en junio de 2022 por un hecho similar. De esta manera, ambas penas fueron unificadas en una condena única de siete años. Además, el tribunal dispuso su inhabilitación absoluta, el decomiso de los dispositivos electrónicos secuestrados —entre ellos celulares y una computadora— y el mantenimiento de las medidas de coerción hasta que la sentencia quede firme. Asimismo, se rechazó el pedido de reparación del daño formulado por la fiscalía, por lo que será necesario esperar los fundamentos del fallo, que serán expuestos el próximo trece de mayo.

El juicio también puso de relieve que Pérez Molina habría mantenido conversaciones con presuntos menores de edad, haciéndose pasar por adolescente para solicitar imágenes íntimas. Sin embargo, esa línea investigativa no prosperó judicialmente por no haberse podido acreditar la identidad de los interlocutores. Con esta nueva condena, la Justicia sanjuanina endureció su respuesta frente a un imputado reincidente en delitos de extrema gravedad, cuya conducta ya había sido objeto de una sanción previa que no logró evitar la reiteración delictiva. El caso fue llevado adelante por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, con el fiscal Heredia al frente, acompañado por los fiscales Federico Pereyra y Federico Martínez, y su desenlace representa un nuevo precedente en la lucha contra la explotación sexual infantil en la provincia.