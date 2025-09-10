La localidad de La Paz, en Mendoza, vivió momentos de tensión este miércoles cuando una alumna de 14 años del colegio Marcelino Blanco ingresó con un arma de fuego, efectuó al menos tres disparos al aire y se atrincheró dentro del establecimiento. Afortunadamente no se reportaron heridos, sin embargo las imágenes de video del momento son impactantes.

Personal policial y de Bomberos acudió de inmediato al lugar para colaborar con la evacuación de los demás estudiantes y garantizar la seguridad de la zona. Además, se utilizó un helicóptero policial para trasladar a un equipo del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), encargado de negociar con la menor atrincherada.

Fuentes extraoficiales indicaron que la adolescente sería hija de un policía de la Provincia de San Luis, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente. Las autoridades continúan trabajando para resolver la situación de manera segura y determinar las circunstancias que motivaron el hecho.

El incidente generó conmoción en la comunidad educativa y en la localidad, y se espera que se brinden más detalles oficiales en las próximas horas.