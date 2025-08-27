Tiroteo en escuela de Minneapolis deja víctimas fatales y múltiples heridos

Un tiroteo en Annunciation Catholic School, al sur de Minneapolis, Minnesota, provocó un amplio despliegue de cuerpos de seguridad y emergencia en la mañana de este miércoles. El oficial Brian O’Hara confirmó en conferencia de prensa la muerte de dos niños, de 8 y 10 años, así como 17 personas heridas, 14 de ellas menores, varios en estado de extrema gravedad. El atacante, un hombre de unos 20 años, se suicidó en el estacionamiento del edificio.

Las autoridades, que no revelaron la identidad del sospechoso, señalaron que este actuó solo. El hombre estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola. El tiroteo se desarrolló en la intersección de la 54.ª Avenida entre Harriet y Garfield avenues, donde la escuela está adosada a una iglesia católica. El tiroteo ocurrió durante la misa de bienvenida que inauguraba el primer día de clases. La policía local estableció la calle 525 W. 54th St como punto de reunificación de los estudiantes con sus padres.

Momentos de terror en Minneapolis

El tiroteo, que se reportó a las 8:30 de la mañana, movilizó a un significativo contingente de agentes de agencias federales y locales, incluyendo el FBI, la Patrulla Estatal de Minnesota, el Departamento de Policía de Minneapolis, y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). El atacante, vestido completamente de negro, abrió fuego contra los niños que asistían a la misa antes de iniciar sus clases. Testigos relataron haber visto a varios niños huir ensangrentados y llorando.

Autoridades políticas de alto rango, como el gobernador Tim Walz y el presidente Donald Trump, se pronunciaron sobre la tragedia. El gobernador Walz expresó en sus redes sociales que estaba "rezando por nuestros niños y maestros". Por su parte, el presidente Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que el FBI actuó rápidamente y pidió oraciones para las víctimas. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, lamentó los hechos y condenó la violencia que ha impactado a las familias de las víctimas.

La escuela, fundada en 1924, atiende a estudiantes desde preescolar hasta octavo grado. En los centros médicos cercanos, el Hennepin Healthcare informó que está atendiendo a nueve pacientes pediátricos, de entre 6 y 14 años, y dos adultos. El Dr. Thomas Wyatt, director de medicina de urgencias, señaló que siete de los pacientes se encontraban en estado crítico, y cuatro de ellos "requirieron cirugía". Hasta el momento, no se han reportado decesos entre los hospitalizados ni se ha dado de alta a ningún paciente.