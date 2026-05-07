"Tirria" llega al Teatro Sarmiento con Diego Capusotto, Andrea Politti y Rafael Spregelburd

La cartelera teatral de San Juan incorporará una nueva propuesta nacional con la presentación de Tirria, una comedia negra protagonizada por Diego Capusotto, Andrea Politti y Rafael Spregelburd. La función está programada para el sábado 23 de mayo a las 22:00 en el Teatro Sarmiento.

El espectáculo tendrá una única función en la provincia, con entradas que oscilan entre los $40.000 y $55.000 y se compran en www.tuentrada.com. La llegada de la obra se enmarca en su gira nacional, tras su temporada en la calle Corrientes.

Una comedia sobre las apariencias

Tirria, escrita por Lucas Nine y Nancy Giampaolo, presenta la historia de una familia aristocrática en decadencia que sostiene una ficción para preservar su estatus social. Cada verano, los integrantes simulan viajar a Europa, cuando en realidad permanecen ocultos en su propia casa.

El relato se estructura en torno a esa dinámica de simulación, que se ve alterada por un hecho que rompe el equilibrio interno del grupo familiar. La obra recurre a elementos del grotesco y a referencias del cine argentino clásico para construir una sátira sobre la élite tradicional.

Elenco y dirección

La puesta está dirigida por Carlos Alberto Branca y cuenta con un elenco integrado por Diego Capusotto, Andrea Politti, Rafael Spregelburd, Juano Arana, Daniel Berbedes, Eva Capusotto y Galo Politti.

Capusotto interpreta a Hilario, el mayordomo que sostiene la rutina familiar, en un rol que marca su regreso al teatro de texto tras experiencias previas en formatos humorísticos y televisivos.

La obra se inscribe en una línea estética que combina comedia de situación y crítica social. Retoma recursos del cine de los años 40 y del grotesco criollo para abordar la decadencia de sectores tradicionales, con un lenguaje que articula humor y tensión dramática.

El proyecto representa una nueva incursión de Capusotto en el teatro con dramaturgia estructurada, luego de su participación en Tadey en 2019, consolidando su presencia en escenarios más allá del formato televisivo.

Contexto de la gira

Tras su paso por Buenos Aires, donde se presentó en el circuito comercial, la obra continúa su recorrido por distintas provincias. La función en San Juan forma parte de esa expansión territorial de producciones teatrales nacionales hacia el interior del país.