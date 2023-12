El sanjuanino Tobías Martínez confirmó este viernes que para la temporada 2024 del Turismo Carretera, en la que hará su debut tras el ascenso que logró al quedarse con el TC Pista, será al mando de un Torino del equipo Trotta Racing Team. De esta manera, Tobías también comunicó que no continuará con el Equipo Las Toscas Racing con el Chevrolet y que mucho tuvo que ver con el reglamento del TC que establece cambio de marca.

“Hoy es un día especial porque anunciamos la confirmación de nuestro objetivo en el TC durante 2024. En el año entrante estaremos participando con Torino de nueva generación del equipo Trotta Racing Team junto a todo su equipo de ingenieros, mecánicos y demás”, anunció el piloto sanjuanino en sus redes sociales.

“Sabemos que será un año de adaptación a esta nueva etapa que me toca afrontar tanto de nuevo equipo, nueva categoría y nueva marca. Tomamos este camino para dar cumplimiento al reglamento de la categoría respecto al cambio de marca y estamos seguros de que será la mejor opción en lo deportivo junto al equipo. Me cuesta dejar el Chevrolet, un auto que me dio muchas alegrías, pero algún día vamos a volver”, agregó al respecto.

A su vez, se despidió del Equipo Las Toscas Racing con quien estuvo ligado cuatro años. “No continúo con el Equipo Las Toscas Racing. Decidimos tomar caminos separados después de 4 años muy buenos, en el que peleamos casi todos los campeonatos y pudimos salir campeón 2 veces, aprendí muchísimo y me sentí muy cómodo”, para luego agradecer y enumerar a las personas que lo acompañaron en Las Toscas.