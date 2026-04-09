Personal de la Brigada de la División UFI Delitos contra la Propiedad llevó adelante una serie de tareas investigativas en distintos puntos de San Juan y logró recuperar dos vehículos que registraban pedidos de secuestro por hechos delictivos ocurridos fuera de la provincia. Como resultado de los procedimientos, los conductores quedaron vinculados a las causas judiciales.

El operativo se desarrolló tras varios días de trabajo investigativo, que incluyó análisis de información, entrecruzamiento de datos y seguimientos encubiertos. En ese contexto, los efectivos localizaron un automóvil marca Ford, modelo Ka, que presentaba un pedido de secuestro vigente desde el año 2023, solicitado por la Justicia de la provincia de Buenos Aires.

El Ford Ka había sido sustraído en la provincia de Buenos Aires

El rodado fue encontrado en el interior del barrio Huaziul, en el departamento Rivadavia. Allí, el personal interviniente procedió al secuestro inmediato del vehículo, conforme a las directivas judiciales vigentes, y avanzó con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que el automóvil llegó a la provincia.

En continuidad con la investigación, los pesquisas lograron ubicar una camioneta marca Ford, modelo Kuga, que estaba vinculada a un hecho de Robo Calificado denunciado el pasado 24 de marzo de 2026 en la provincia de Córdoba. El vehículo fue hallado en la intersección de calles General Paz y Colón, en el departamento Santa Lucía, donde se concretó un segundo procedimiento policial.

En ambos casos, los conductores de los rodados quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzaron las medidas procesales correspondientes para establecer responsabilidades y eventuales imputaciones.

Las causas quedaron bajo la órbita de los investigadores de la UFI Delitos contra la Propiedad, quienes continuaron con las tareas investigativas. Fuentes vinculadas a la pesquisa no descartaron la realización de nuevas medidas judiciales y procedimientos en los próximos días, en el marco del avance de las causas.