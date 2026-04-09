El próximo 29 de abril, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Danza, se pondrá en escena la obra de danza teatro “Mujeres Argentinas”, con la dirección de Alexis Mirenda y Jorge Vázquez. Esta puesta que integra danza, identidad, poesía e historia, representará postales visuales y sonoras de la riqueza cultural que tiene la obra escrita Ariel Ramírez y Félix Luna.

Será una función imperdible en el Teatro del Bicentenario, con un elenco de más de 60 artistas integrales en una producción original con la participación especial de La Camerata San Juan, dirigida por Pablo Grosman, con arreglos originales de Enzo Pérez, y las voces de Aimé y Melisa Quiroga.

La propuesta articula música, canto y danza en un entramado escénico de gran potencia expresiva y visual, incorporando en formato digital obras del reconocido artista plástico Carlos Gómez Centurión.

El elenco de bailarines sanjuaninos, cuidadosamente concertado bajo la mirada artística de Victoria Balanza, completa un dispositivo artístico sostenido por un amplio equipo de profesionales técnicos y creativos del Teatro.

“Mujeres Argentinas” invita al público a introducirse en un paisaje sonoro y visual que transita lo poético y lo nostálgico, enlazándose de manera orgánica con la danza. Una experiencia multisensorial que resignifica el legado artístico de Ariel Ramírez y celebra, desde el presente, la fuerza expresiva de las mujeres en la historia y la cultura argentina.

Las funciones se llevarán a cabo el 25 de abril, a las 21hs.; el domingo 26 de abril, a las 20hs y el sábado 2 de mayo, a las 21hs., en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario.

En esta oportunidad, el Teatro del Bicentenario ofrece un descuento especial preventa exclusiva del 20%, disponible tanto en boletería como de manera online, utilizando el código promocional DANZA. Las entradas de $30.000, $25.000, $15.000 y $10.000.

Las mismas pueden comprarse en TuEntrada.com y en boletería del teatro, de lunes a viernes de 9:30 hs. a 14hs. y de 16 hs. a 20h. los sábados de 9:30 hs. a 14hs. y dos horas antes de cada función.

Con música de Ariel Ramírez y textos de Félix Luna, la obra propone un recorrido por la identidad y la memoria cultural argentina a través de una puesta contemporánea que integra danza, música y canto.

Otros shows

En tanto, la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario ofrecerá una destacada programación que recorre distintos géneros y propuestas escénicas durante abril. Este viernes a las 22 hs. será el turno de “Emociones”, del artista sanjuanino Mateo Pintor, con entrada general de $15.000. El sábado 11 de abril a las 21:30 hs. se presentará la obra de teatro “Los perros de San Diego”, con entrada general de $12.000, también con descuentos exclusivos en boletería. El viernes 17 de abril a las 22 hs. llegará “Tablao Flamenco Internacional”, con una entrada general de $20.000 y un beneficio especial del 50% de descuento para socios del Ciclo Flamenco y participantes del masterclass de Cathy Sandoval.

Finalmente, el sábado 18 de abril a las 21:30 hs. se presentará “Cantando y Sonando Tango”, con entrada general de $12.000 y descuentos disponibles en boletería del Teatro y en TuEntrada.com.