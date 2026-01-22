Publicidad
Publicidad

Huarpe Deportivo > Fútbol

Torneo Apertura 2026 inicia con 30 equipos y el calendario de la 1ª fecha

Este jueves 22 de enero de 2026 arranca oficialmente el Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina, con la participación de los 30 equipos de Primera División, numerosas expectativas y una programación completa de partidos que se extenderá hasta el domingo 25.

POR REDACCIÓN

Hace 5 horas
Arranca el Torneo Apertura 2026. (Foto: EFE)
 

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional Argentina pone en marcha su temporada oficial desde este jueves 22 de enero, con el primer encuentro programado entre Aldosivi y Defensa y Justicia a las 17:00 en Mar del Plata. La jornada inicial se extiende con otros cruces clave entre los 30 clubes de la máxima categoría, marcando el retorno de la competencia tras el receso veraniego y casi un mes sin acción oficial. 

La primera fecha continuará con partidos el jueves por la noche, con Unión vs. Platense y Banfield vs. Huracán a las 20:00, cerrando la jornada con los duelos de Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza e Instituto vs. Vélez a las 22:15. La programación sigue el viernes con encuentros como San Lorenzo vs. Lanús e Independiente vs. Estudiantes, mientras que el sábado pondrá a prueba a River frente a Barracas Central, además de choques de Gimnasia vs. Racing y Rosario Central vs. Belgrano. 

Publicidad

El domingo 25 cerrará esta primera fase con tres partidos entre ellos Boca vs. Deportivo Riestra a las 18:30, Tigre ante Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos Juniors vs. Sarmiento, completando un calendario intenso que promete acción desde el inicio.

Este torneo mantiene el formato establecido por la Liga Profesional, con dos zonas de 15 equipos y partidos programados de jueves a domingo, sumando competencia y oportunidades para los clubes de pelear por el título, acercarse a clasificaciones internacionales y comenzar con buen pie el año futbolístico. 

Publicidad

Con el debut ya en marcha, los aficionados aguardan resultados y rendimiento de sus equipos favoritos, renovando ilusiones tras el cierre de la temporada anterior y con miras hacia metas como clasificaciones a copas internacionales y luchas por el campeonato.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS