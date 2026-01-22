Huarpe Deportivo > Fútbol
Torneo Apertura 2026 inicia con 30 equipos y el calendario de la 1ª fecha
POR REDACCIÓN
El Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional Argentina pone en marcha su temporada oficial desde este jueves 22 de enero, con el primer encuentro programado entre Aldosivi y Defensa y Justicia a las 17:00 en Mar del Plata. La jornada inicial se extiende con otros cruces clave entre los 30 clubes de la máxima categoría, marcando el retorno de la competencia tras el receso veraniego y casi un mes sin acción oficial.
La primera fecha continuará con partidos el jueves por la noche, con Unión vs. Platense y Banfield vs. Huracán a las 20:00, cerrando la jornada con los duelos de Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza e Instituto vs. Vélez a las 22:15. La programación sigue el viernes con encuentros como San Lorenzo vs. Lanús e Independiente vs. Estudiantes, mientras que el sábado pondrá a prueba a River frente a Barracas Central, además de choques de Gimnasia vs. Racing y Rosario Central vs. Belgrano.
El domingo 25 cerrará esta primera fase con tres partidos entre ellos Boca vs. Deportivo Riestra a las 18:30, Tigre ante Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos Juniors vs. Sarmiento, completando un calendario intenso que promete acción desde el inicio.
Este torneo mantiene el formato establecido por la Liga Profesional, con dos zonas de 15 equipos y partidos programados de jueves a domingo, sumando competencia y oportunidades para los clubes de pelear por el título, acercarse a clasificaciones internacionales y comenzar con buen pie el año futbolístico.
Con el debut ya en marcha, los aficionados aguardan resultados y rendimiento de sus equipos favoritos, renovando ilusiones tras el cierre de la temporada anterior y con miras hacia metas como clasificaciones a copas internacionales y luchas por el campeonato.
