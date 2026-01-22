El Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional Argentina pone en marcha su temporada oficial desde este jueves 22 de enero, con el primer encuentro programado entre Aldosivi y Defensa y Justicia a las 17:00 en Mar del Plata. La jornada inicial se extiende con otros cruces clave entre los 30 clubes de la máxima categoría, marcando el retorno de la competencia tras el receso veraniego y casi un mes sin acción oficial.

La primera fecha continuará con partidos el jueves por la noche, con Unión vs. Platense y Banfield vs. Huracán a las 20:00, cerrando la jornada con los duelos de Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza e Instituto vs. Vélez a las 22:15. La programación sigue el viernes con encuentros como San Lorenzo vs. Lanús e Independiente vs. Estudiantes, mientras que el sábado pondrá a prueba a River frente a Barracas Central, además de choques de Gimnasia vs. Racing y Rosario Central vs. Belgrano.

El domingo 25 cerrará esta primera fase con tres partidos entre ellos Boca vs. Deportivo Riestra a las 18:30, Tigre ante Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos Juniors vs. Sarmiento, completando un calendario intenso que promete acción desde el inicio.

Este torneo mantiene el formato establecido por la Liga Profesional, con dos zonas de 15 equipos y partidos programados de jueves a domingo, sumando competencia y oportunidades para los clubes de pelear por el título, acercarse a clasificaciones internacionales y comenzar con buen pie el año futbolístico.

Con el debut ya en marcha, los aficionados aguardan resultados y rendimiento de sus equipos favoritos, renovando ilusiones tras el cierre de la temporada anterior y con miras hacia metas como clasificaciones a copas internacionales y luchas por el campeonato.