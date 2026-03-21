Tortas fritas sin aceite con una receta fácil en 15 minutos
Las tortas fritas tienen una alternativa más liviana y rápida: una receta sin aceite que permite disfrutar este clásico en menos de 15 minutos, sin necesidad de fritura y con ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina.
Para prepararlas se necesitan pocos elementos: harina leudante, agua tibia, sal y una pequeña cantidad de aceite para unir la masa, aunque no se utiliza para freír. Esta combinación permite lograr una textura similar a la tradicional, pero con menos grasa.
El procedimiento es simple: se mezclan los ingredientes secos, se incorpora el agua de a poco hasta formar una masa suave y se amasa brevemente. Luego se divide en porciones, se aplastan y se cocinan sin freír, ya sea en sartén antiadherente o al horno.
Una de las claves de esta versión es justamente reemplazar la fritura por métodos más saludables, como el horno, donde se cocinan a temperatura alta hasta dorarse, manteniendo un exterior crocante y un interior tierno.
Además de ser más livianas, estas tortas fritas reducen significativamente el aporte calórico respecto a la receta tradicional, lo que las convierte en una opción ideal para quienes buscan cuidar la alimentación sin resignar sabor.
De esta manera, el clásico de los días de lluvia se reinventa en una versión práctica, económica y saludable, perfecta para acompañar el mate en cualquier momento.