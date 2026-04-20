Pablo Toviggino declaró ante la Justicia que percibe ingresos mensuales de cinco millones de pesos y que esa suma le alcanza para “subsistir”, en el marco de una causa por presunta retención indebida de aportes.

El dirigente realizó esa afirmación durante su indagatoria del 11 de marzo ante el juez en lo penal económico Diego Amarante. Allí explicó que es trabajador autónomo, que no tiene personas a cargo y que vive en una vivienda alquilada en Pilar.

Sin embargo, la declaración contrasta con la investigación que lleva adelante un fiscal de Santiago del Estero, quien le adjudica un patrimonio mucho mayor, con viajes, bienes y una estructura empresaria millonaria bajo análisis judicial.

La causa en la que fue indagado está vinculada a una presunta retención indebida de aportes millonarios en la Asociación del Fútbol Argentino, expediente que también involucra a otros dirigentes y que se encuentra en plena etapa de investigación.

En paralelo, otra línea judicial analiza posibles maniobras vinculadas a empresas, transferencias y movimientos económicos que, según la fiscalía, podrían evidenciar una estructura financiera mucho más amplia que la declarada por el propio Toviggino.

El contraste entre los ingresos declarados y el patrimonio atribuido por los investigadores se convirtió en uno de los puntos centrales del expediente, que podría avanzar en las próximas semanas con nuevas medidas y definiciones judiciales.