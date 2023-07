Juan Granado fue este sábado por la mañana víctima de un hecho de inseguridad en su casa de Lote Hogar 26 en Santa Lucía. El joven trabajador de 29 años salió de su casa minutos antes de las 7 de la mañana para dirigirse a su trabajo en la sala velatoria de la Municipalidad de Capital, cuando se encontró con que la moto que había dejado estacionada en la vereda no estaba. Aparte de ser su medio de transporte, el rodado es también su herramienta de trabajo, ya que la víctima trabaja entre semana como delivery en dos lugares distintos.

Granado contó a DIARIO HUARPE que al momento de salir de su casa y darse cuenta del robo fue un momento de desesperación total. “Salí para irme a trabajar y mi moto ya no estaba. No escuché ningún ruido, no sé si se la llevaron andando o a cuestas porque no había restos del candado que usaba para seguridad”, mencionó.

Ante la situación, el joven trabajador le consultó a un vecino quien le contó que lo único que había escuchado durante la madrugada una correteadas sobre la vereda y lo que parecía ser un disparo. “Se la llevaron entre las 4 y las 6 de la mañana. Llegué de trabajar en la madrugada del sábado, la dejé como lo venía haciendo desde hace un año y medio en la puerta y cuando salí ya no estaba”, mencionó con profunda tristeza Granado.

El hombre de 29 años que vive con su pareja en su departamento del Lote Hogar 26 comentó que de lunes a viernes trabaja como delivery para dos emprendedoras que se dedican a la venta de viandas y de viernes a domingos como personal dentro de las salas velatorias municipales de Capital. “Es mi herramienta de trabajo la que se llevaron”, dijo.

Sumado al mal trago del robo, la víctima también hizo mención del mal accionar de la policía que tras la llamada al 911, la promesa de la visita de un móvil policial nunca se cumplió. “Cuando realice la denuncia no me atendieron como correspondía, pusieron mal los datos y nunca se dieron una vuelta por mi casa. No quise discutir porque encima del mal trago terminar detenido no ayudaba”, concluyó el trabajador.

Quienes puedan aportar datos sobre el paradero de la moto deberán comunicarse al 264-4- 599- 110. Es una Corven Mirage 110 patente A110AHA de color roja con manchas blancas en sus plásticos delanteros y un tornillo en la zona del faro delantero.