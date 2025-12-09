Las intensas lluvias que se registraron este fin de semana en San Juan dejaron a la vista importantes daños en distintos puntos de la provincia. Uno de los sectores más afectados fue el Jardín de los Poetas, un espacio emblemático de Rivadavia que amaneció este lunes cubierto de barro, piedras y sedimentos arrastrados por el agua.

El temporal provocó derrumbes y complicó el acceso al Jardín de los Poetas. Foto: DIARIO HUARPE

DIARIO HUARPE llegó hasta el lugar y confirmó que los accesos principales presentan un notable deterioro: el ingreso está semicubierto por capas de tierra húmeda y acumulaciones de piedras medianas y pequeñas, que volvieron intransitable gran parte del camino. El desplazamiento de material se produjo por los intensos escurrimientos que bajaron desde las zonas altas del cerro, donde la tormenta tuvo mayor impacto.

Barro y piedras bloquearon caminos en el Jardín de los Poetas. Foto: DIARIO HUARPE

La situación no solo afecta al Jardín de los Poetas. En las inmediaciones del Autódromo Eduardo Copello – El Zonda, también se registró una gran cantidad de desprendimientos de roca sobre la calzada. Las piedras dispersas dificultaron el tránsito vehicular y obligaron a circular con extrema precaución. Algunos tramos incluso quedaron parcialmente obstruidos por el material que sigue cayendo desde las laderas.

Barro y piedras bloquearon caminos en el Jardín de los Poetas. Foto: DIARIO HUARPE

Los visitantes que intentaron llegar hasta estos espacios recreativos encontraron caminos resbaladizos, zonas de barro espeso y acumulaciones de sedimentos que complicaron el acceso. Si bien no se registraron heridos ni daños estructurales graves, la magnitud del arrastre obliga a esperar las tareas de limpieza y despeje para recuperar la transitabilidad segura.