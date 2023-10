El domingo 15 de octubre el nombre del automovilista sanjuanino Ulises Campillay llegó a las portadas de todos los diarios del país porque sufrió fortísimo vuelco durante la final del Top Race en el autódromo de Paraná. A menos de una semana de este vuelco, el joven contó que cuando volvió a su casa encontró con que robaron buena parte de los bienes de la familia.

El joven corredor sanjuanino concedió una entrevista al sitio Carburando. Allí el muchacho contó que delincuentes desvalijaron su casa mientras él y su familia estaban de viaje en pleno tratamiento para reponerse de las heridas que le dejó el vuelco.

“Ariel Persia me fue a buscar al aeropuerto porque yo me fui en camioneta a Paraná con mis padres y la familia de Juan Cruz Roca y Persia me ayudaron para traer la camioneta. Cuando estábamos volviendo a mi casa, llegamos y estaba todo desvalijado, realmente no pegamos una”, dijo Campillay consternado.