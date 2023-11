El intendente electo de Jáchal, Matías Espejo, pasó por el Café de la Política Expréss y habló de las prioridades de acción en su gestión. En medio de un contexto electoral nacional, donde se debate la idea “Estado vs Mercado”, representado por Sergio Massa y Javier Milei, el referente ponderó el accionar estatal en la vida de los jachalleros. Sobre todo, aseguró que es fundamental trabajar en la creación de puestos de trabajo genuino para frenar las emigraciones masivas de los últimos tiempos.

Espejo indicó que, a la hora de relevar necesidades, las principales tienen que ver con las fuentes de trabajo genuino y de calidad. La falta de puestos laborales suele ser, aseguró, una de las razones por las cuales los jachalleros dejan el departamento. Por eso defendió la premisa del Estado presente que facilite condiciones para crear nuevos trabajos.

“El enorme desafío es como hacemos para que la gente no se vaya de nuestro departamento. Para eso lo fundamental es que haya fuentes de sustentación. Hay una idiosincrasia en particular que está arraigada a sus tradiciones y que no quiere irse de su terruño. Es el derecho que tenemos los seres humanos de nacer, de vivir y morir en nuestra tierra, pero que sin el Estado no sería posible”, planteó el jefe comunal electo.