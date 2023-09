Siguen sumándose voces en contra de los eventos en el interior de la Cava de Zonda, que no contaban con habilitación y que realizaron a pesar de una recomendación en 2019 del Inpres de no utilizar el espacio para eventos masivos. Luego de que opinara en contra José Luis Gioja, ahora se trata de un integrante del oficialismo quien dije tener “una actitud muy crítica en este sentido”: Walberto Allende.

El diputado nacional señaló la actitud del empresario a cargo de la concesión, Martín Quiroga Massa, quien cometió “una falta grave que puso en riesgo a la gente que asistió”. Esto en referencia al evento que se hizo en julio pasado y también a la planificación de otras fiestas o encuentros en el interior del túnel que tenía.

“Yo desconozco los términos de la concesión que le otorgaron, pero seguramente no debe figurar en la misma este tipo de eventos”, aseguró Allende, quien dijo conocer lo que está sucediendo a través de las publicaciones de DIARIO HUARPE. A esto agregó que “viendo la gravedad de la situación, se podría llegar hasta a la quita de la concesión”.

El túnel, según técnicos del Inpres, presenta riesgos de derrumbe.

Si bien el funcionario explicó que se trata de una opinión personal y que no sabe hubo una convocatoria puertas adentro para discutir la situación, también señaló el rol que tuvo la cartera de Claudia Grynszpan en todo esto. “Me parece que el ministerio del área que produjo la adjudicación o concesión tendría que haber actuado rápidamente y no debería haber esperado o estar esperando una denuncia de algún particular”, señaló.

Fundo su opinión en que “hay leyes provinciales que son muy estrictas para habilitar por los casos de sismos sucedidos anteriormente, así que se le exige una serie de normas para hacer este tipo de eventos”.

Pero, además, el diputado nacional no estuvo de acuerdo con los eventos sí autorizados, los recitales en los jardines de la Cava, que contaban con los permisos. “Si el gobierno nacional y provincial van a hacer una inversión millonaria en recuperar este espacio, me sorprende que se destine a grandes eventos privados con mucha convocatoria”, dijo. En cambio, explicó, él hubiese preferido “que sea recuperado para esparcimiento de la familia y el turismo sanjuanino, que es lo que siempre fue”.