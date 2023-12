Con las nuevas medidas económicas, la devaluación y los fuertes incrementos en las naftas y el gasoil, los usuarios de autos y camionetas se volcaron por averiguar alternativas más baratas. De esta manera, propietarios de casa de venta e instalación de equipos de GNC confirmaron que aumentaron las consultas considerablemente en los últimos días. Sin embargo, también reconocieron que por las fuertes subas de los insumos, que rozan el 50% en promedio y falta de stock, hacen que se concreten menos ventas.

DIARIO HUARPE realizó un relevamiento por diferentes locales de venta e instalación de equipos de GNC y en diálogo con sus propietarios, llegó a la conclusión de que en los últimos días aumentaron fuertemente las consultas de precios para cambiar el tipo de combustible de autos y camionetas.

Así lo reconoció Augusto Pérez, de Centro Gas. “Aumentaron bastante las consultas, estimamos el doble de las que veníamos recibiendo. A la gente de le complica seguir manteniendo el precio de la nafta, sobre todo a los que trabajan con la movilidad”, dijo el joven, que a su vez reconoció que, sin embargo, estas consultas no aseguraron instalaciones porque la gente de momento “está averiguando”.

En la misma línea, Diego Luccato, de GNC Rivadavia, reconoció que aumentaron las consultas, pero no las instalaciones porque sufrieron un incremento del 50% en promedio de los materiales. “Sí, hay mucha consulta, pero estamos muy frenados porque no tenemos tanto stock porque los proveedores no venden y los precios cambian todos los días. Antes vendíamos un equipo por día, hoy estamos limitados a tres por semana”, explicó el comerciante, que reconoció que lo único con lo que se está trabajando normalmente es la reprueba hidráulica y renovación de obleas.

El caso de Daniel Ruiz, de Segas, es un tanto diferente, ya que si bien dijo que “las consultas explotaron”, se ve limitado por la falta de equipos. “Desde hace dos semanas no hay precios definidos, por lo tanto, no podemos vender, los proveedores no venden y te dicen que lo que tenés lo podés vender a determinado precio, pero eso no asegura que se pueda continuar con la reposición, por lo tanto, no estamos vendiendo”, confirmó.

Por último, los tres comerciantes admitieron que la situación económica también los atraviesa y sobre todo con el tema de las importaciones, ya que en muchos casos los componentes que utilizan no llegan y los precios varían día a día. "Hay presupuestos que los damos al día siguiente del trabajo porque de esa manera nos aseguramos que estamos cobrando lo que corresponde", concluyó Diego Luccato.

¿Cuánto sale instalar un equipo de GNC?

Los trabajadores consultados por este medio coincidieron en que en las últimas semanas, con todos los vaivenes de la economía, no solo los componentes para la instalación, sino también los tubos sufrieron fuertes incrementos.

Los precios son variables dependiendo el negocio en el que se consulte, pero en promedio, la instalación de un equipo de 15 metros de quinta generación, que es el más solicitado, arranca a partir de los $670.000 y pueden llegar hasta los $750.000, siempre que se haga el pago en efectivo. “Con una financiación a 12 meses de $670.000 se va a $1.200.000 que teniendo en cuenta la situación, cuando lo terminas de pagar, la inflación lo absorbió”, dijo Diego Luccato de GNC Rivadavia.

Daniel Ruíz, de Segas, dijo que en el mes de noviembre, los mismos equipos rondaban los $350.000.

Sin embargo, los referentes del rubro reconocieron que los precios detallados podrían sufrir nuevos incrementos. “Estos son los valores que tenemos ahora, pero los proveedores nos dijeron que van a cambiar”, destacó Augusto Pérez, de Centro Gas.