La Universidad Nacional de San Juan comenzó una semana de inactividad debido a la medida de fuerza que llevan adelante los gremios docentes. El reclamo, que se extenderá hasta el próximo 2 de mayo, muestra un importante nivel de adhesión en las distintas unidades académicas y colegios preuniversitarios.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la secretaria gremial de Adicus, Edith Liquitay, explicó el origen de la protesta y la unidad sindical en la provincia: "Esta semana del 27 de abril hasta el 2 de mayo ha sido una medida impulsada por el Congreso de Conadu Histórica a nivel nacional. Es decir, que en todas las universidades nacionales se toma esta medida. Y coincide con Conadu, es decir, acá en San Juan, Adicus y Sidunjs, ambos sindicatos convocamos a par".

El estado de las aulas

Al ser consultada sobre la respuesta de los docentes en las primeras de la medida, Liquitay fue optimista respecto a la fuerza del reclamo. "Es pronto, pero nos han informado que es alto el acatamiento principalmente en preceptores, en los colegios preuniversitarios, y algunas cátedras también que han suspendido sus actividades", afirmó a este medio.

Asimismo, la dirigente gremial describió cómo se da la dinámica de adhesión en los casos donde hay exámenes programados: "Hay docentes que toman, por ejemplo, evaluación. Entonces, si asisten a la escuela dos días, solamente van el día que toman la evaluación y el otro día adhieren al paro".

Actividades y clases públicas

Desde Adicus señalaron que la intención no es solo suspender la actividad, sino visibilizar el conflicto mediante diversas acciones en la vía pública. "Lo que hemos propuesto nosotros desde Adicus es generar diferentes actividades. Entonces, este miércoles tenemos el abrazo simbólico de la Escuela Industrial y el día jueves se van a realizar diferentes actividades, tanto en la Escuela de Comercio como en la Facultad de Filosofía", detalló Liquitay.

En ese sentido, adelantó una de las intervenciones más importantes de la semana: "Se va a realizar una clase pública por docentes de geografía en la puerta de la Facultad de Filosofía a las 18 horas", concluyó la secretaria gremial.

Con este panorama, se espera que el impacto de la medida continúe siendo elevado durante el resto de la semana, afectando el normal funcionamiento administrativo y académico de la UNSJ.