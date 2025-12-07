Un hombre de 31 años fue detenido este sábado por la mañana en Rawson luego de protagonizar una serie de hechos delictivos que incluyeron robo en grado de tentativa y violación de domicilio. La detención se produjo tras una persecución policial que comenzó en el Barrio Alameda y finalizó en el Barrio Franklin Rawson.

Acorde a fuentes policiales, el episodio comenzó alrededor de las 6:50, cuando vecinos alertaron a la policía sobre el robo de una motocicleta y una bicicleta. Según los testigos, el sospechoso fue perseguido por los propios vecinos, quienes colaboraron con las autoridades durante la fuga.

La huida del hombre culminó cuando ingresó a una vivienda en el Barrio Franklin Rawson. Con autorización de la propietaria, los efectivos lograron capturarlo mientras se escondía debajo de una cama. El operativo contó con la intervención directa de la Subcomisaría Ansilta.

El detenido quedó a disposición de la UFI de Flagrancia y se espera que sea imputado por robo en grado de tentativa y violación de domicilio en concurso real, por lo que podría enfrentar un proceso judicial por ambos hechos.

Las autoridades destacaron la colaboración de los vecinos y la rápida intervención policial como clave para el éxito del operativo. Este hecho se suma a otros episodios de seguridad en Rawson, donde la policía mantiene patrullajes preventivos en los barrios para garantizar la seguridad de los residentes.