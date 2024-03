El Gobierno de San Juan anunció esta semana un nuevo programa llamado “fidelización de prestadores y proveedores” en la Obra Social Provincia (OSP), que tiene como objetivo terminar con los copagos y plus para que los afiliados no tengan que pagar ningún dinero extra. Ante esta situación, la Asociación Sanjuanina de Ortopedia y Traumatología (Aotsj) expresó a través de un comunicado el desacuerdo ante este sistema dado que según ellos fue una decisión inconsulta de un sistema utilizado en empresas, no en la medicina.

“Estamos convencidos de que cualquier modificación contractual debe surgir del trabajo conjunto de todos los actores que integran el sistema prestacional, siendo nosotros, los médicos, los principales involucrados. Rechazamos el sistema de fidelización desde su concepto, en donde se ubica al médico en un lugar muy vulnerable”, plantea el comunicado.

Asimismo, la Aotsj planteó que la fidelización es un concepto empresarial que “no se puede aplicar” al honorario médico, porque se trata de una mercantilización de la salud.

Finalmente, los traumatólogos pidieron a las autoridades rever la decisión del concepto de fidelización y que convoquen a todas las partes para participar de una nueva solución. “Pedimos que convoquen para poder garantizar lo que a todas luces es el objetivo común perseguido por todos: la mejor cobertura de salud a los afiliados de la OSP”, cierra el comunicado.

La fidelización

El ministro de Salud de la provincia, Amílcar Dobladez, y el interventor de la OSP, Roberto Fasoli, anunciaron este miércoles la creación de un padrón de profesionales fidelizados que no cobren plus a la hora de atender afiliados. También crearán una lista de aquellos que cobren, y como “punitivo”, quedarían atados a los pagos de consultas del 2023, que es de $3.000.