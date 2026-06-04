Tres argentinos viajaron 17.000 km en bici para ver a la Selección Argentina

La pasión por la celeste y blanca no entiende de distancias ni de imposibles. Tres amigos oriundos de Gualeguaychú, Entre Ríos, cumplieron el sueño de arribar a Kansas, la ciudad que sirve de búnker para la Selección Argentina. Miguel Silio, Vicente Conculini y Yamandú Martínez completaron una travesía épica de casi 300 días y 17 mil kilómetros sobre sus bicicletas para estar presentes en la gran cita deportiva.

Al llegar a destino, el esfuerzo fue recompensado con un encuentro inolvidable. El cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, les abrieron las puertas de la concentración.

Sobre este gesto, el dirigente expresó en sus redes que "La locura y la pasión que siente el hincha argentino por estos colores y, por sobre todas las cosas, por la Scaloneta, no tiene límites, no conoce fronteras; y @enbiciandoalmundo es un claro ejemplo de ello".

El viaje comenzó en agosto pasado desde la Municipalidad de Gualeguaychú, mucho antes de que se conocieran las sedes definitivas del torneo. En su camino, los ciclistas atravesaron 17 naciones y enfrentaron situaciones de peligro como un motín carcelario en Ecuador y la explosión de un coche bomba en Colombia.

Sin embargo, también vivieron momentos de alegría, como cuando conocieron a Manu Ginóbili en San Antonio. Sobre ese encuentro, Conculini relató que "Le escribimos por Instagram y lo conocimos en San Antonio. Fuimos al primer partido de la semifinal y al otro día nos invitó a tomar un café. Estaba la madre, gracias a ella hicimos el contacto. Compartimos una hora y media tomando café y mate".

A pesar de haber cumplido la meta de llegar, todavía les queda un último obstáculo por superar que es obtener los tickets para el debut. Los entrerrianos contaron que "Intentamos comprar cinco veces en la venta de FIFA. Sabemos que los precios están muy caros en la reventa. Vamos a esperar unos días más y vamos a comprar... Tenemos que estar sí o sí en el primer partido". Con la fe intacta y el apoyo de la delegación, esperan que el destino les permita estar en las tribunas tras semejante sacrificio.