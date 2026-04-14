Un conflicto gremial sacude la atención médica de los afiliados al PAMI en todo el país. La Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) anunció un paro total de actividades por 72 horas que comenzó este lunes, en rechazo a una reciente resolución del organismo que, según denuncian los profesionales, precariza el trabajo médico y pone en riesgo la sostenibilidad de los consultorios.

Sin embargo, en San Juan la realidad es diferente. Mientras a nivel nacional la atención se ve resentida, en la provincia los médicos de cabecera resolvieron no adherir a la medida de fuerza. De esta manera, la atención para los afiliados se desarrollará con normalidad, aunque el sector se mantiene en alerta por la crítica situación que atraviesa.

Rechazo a la nueva normativa

La medida de fuerza fue impulsada por APPAMIA en rechazo a la resolución 1107/2026 del PAMI, que introduce cambios en el esquema de pagos. La nueva normativa fijó una cápita de $2.100 por afiliado como único pago, eliminando otros conceptos que hasta ahora permitían sostener el ejercicio profesional.

Desde la entidad gremial sostienen que no se trata de un aumento, sino de un recorte encubierto al trabajo médico. "Se anuncia un aumento de la cápita que pasa de menos de $1.000 a $2.100. Pero al mismo tiempo se eliminan herramientas clave de ingreso: la consulta presencial deja de reconocerse por prestación, se absorben prácticas dentro de un pago fijo y se elimina el incentivo económico a la formación profesional", enumeraron.

Los médicos señalan que hasta ahora la consulta presencial permitía sostener el ejercicio profesional, con hasta 140 consultas mensuales reconocidas. Con la nueva normativa, ese ingreso desaparece y se genera un esquema donde toda la atención —completa, compleja y continua— se paga $2.100 por afiliado. "El resultado es claro: más trabajo, menos ingresos y menor reconocimiento al ejercicio médico", afirmaron desde el gremio, calificando la situación de inviable para el sostenimiento de los consultorios privados, que deben afrontar alquileres, insumos y servicios.

La postura de los médicos de San Juan

En la provincia, los médicos decidieron no interrumpir el servicio. Así lo explicó Miguel Coria, presidente de la Asociación de Médicos de Cabecera de San Juan, quien remarcó que si bien comparten el reclamo, priorizaron no perjudicar a los afiliados.

"Nosotros no estamos nucleados en el gremio que dictó este paro de 72 horas, con toda la razón que tiene ese gremio de dictarla, porque realmente se han vulnerado todos los derechos del médico de cabecera", señaló en declaraciones radiales.

En esa línea, explicó que la decisión se tomó tras una reunión entre los profesionales. "Anoche nos reunimos en la sede de la asociación y decidimos no tomar la medida drástica por no perjudicar más a los adultos mayores, que están siendo perjudicados constantemente. Estamos atendiendo normal, pero en un estado de alerta y movilización", afirmó.

El reclamo salarial y la situación de la odontología

Desde el sector profesional presentaron una contrapropuesta basada en el análisis de costos reales del ejercicio de la medicina. Piden que la cápita se fije en un piso de $6.500 para garantizar una atención digna. El pliego de reclamos incluye además la derogación inmediata de la resolución 1107/2026, la reincorporación de profesionales cesanteados sin causa y el incremento de retribuciones tanto para médicos como para odontólogos.

La crisis de los médicos de cabecera se suma a una situación crítica en el área de odontología. APPAMIA denunció que el PAMI mantiene deudas por prestaciones realizadas en enero y febrero de 2026, además de la falta de reintegros por prótesis desde diciembre de 2025.

"Los profesionales continúan atendiendo por compromiso con los pacientes, pero no pueden sostener indefinidamente los costos de insumos, materiales y normas de bioseguridad sin cobrar por su trabajo. Si esta situación no se regulariza de manera urgente, la continuidad de las prestaciones odontológicas para jubilados podría verse seriamente afectada", alertaron. Ante la falta de respuestas, el gremio no descarta iniciar acciones legales y judiciales para defender los derechos de los profesionales y asegurar la continuidad del sistema de salud para los jubilados.

Mientras a nivel nacional el paro de 72 horas sigue su curso, en San Juan los afiliados al PAMI pueden acceder con normalidad a la atención médica. Sin embargo, los profesionales locales advierten que la situación es insostenible y que, de no mediar una respuesta por parte del organismo, no descartan sumarse a futuras medidas de fuerza. Por el momento, la atención está garantizada, pero el sector permanece en estado de alerta y movilización.