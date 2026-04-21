En un procedimiento realizado durante la madrugada, personal policial de la Comisaría 25 logró recuperar una motocicleta que había sido sustraída minutos antes en el interior del barrio UDAP III, en el departamento Capital. Tres menores de edad fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia de Menores.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana cuando efectivos que realizaban recorridas de prevención y seguridad fueron comisionados por el operador del Cisem para que se dirigieran con urgencia al interior del barrio UDAP III. Según el alerta, tres sujetos trasladaban una motocicleta de 110 cilindradas en actitud sospechosa.

Los sospechosos violentaron la moto para tratar de hacerla arrancar.

Al arribar al lugar, los uniformados localizaron a los sospechosos, quienes, al advertir la presencia policial, arrojaron el rodado y emprendieron la fuga por el interior del complejo habitacional. De inmediato se desplegó un operativo cerrojo con la colaboración de efectivos de la Unidad Operativa Barrio República del Líbano, lo que permitió la rápida aprehensión de los tres involucrados.

Fuentes policiales informaron que, al momento de ser entrevistados, se determinó que los aprehendidos eran menores de edad, de entre 16 y 17 años. Por tal motivo, se dio intervención al fuero de menores, quedando los adolescentes a disposición de la Justicia.

En cuanto al rodado recuperado, se trataba de una motocicleta marca Zanella, modelo ZB, de color rojo, sin dominio colocado. El vehículo presentaba la faltante del plástico delantero, dejando al descubierto el sistema de cables correspondiente al encendido y contacto, lo que evidenciaba signos de manipulación.

Quitaron el frente de la moto para hacer un puente en los cables de encendido.

Posteriormente, los efectivos lograron establecer que la motocicleta había sido sustraída a un vecino de la zona, quien se hizo presente en el lugar y radicó la denuncia correspondiente. El damnificado aportó como elemento de prueba el plástico frontal del rodado, el cual había sido descartado por los autores durante la huida.

Finalmente, el vehículo fue restituido a su propietario, quien utilizaba la movilidad como herramienta de trabajo cotidiano. La intervención policial permitió no solo recuperar el rodado en un corto lapso de tiempo, sino también esclarecer el hecho y poner a disposición de la Justicia a los presuntos autores.