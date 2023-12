¿Trilogía por el título? Alex Pereira le respondió a Israel Adesanya

Alex Pereira no se queda callado cuando Israel Adesanya habla, cosa que sucedió en las últimas horas. El brasileño le contestó al africano, con quien muchos quisieran volver a verlo pelear. Por eso, mediante un traductor de portugués en unas recientes preguntas y respuestas en Francia, organizada por Ares FC, "Poatán" dejó varias frases interesantes para los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas.

"A mí no me importa. Lo llamé a la jaula después de ganar el título y quería darle la oportunidad, pero vi que no me respetaba en absoluto; se reía y hacía algunas bromas. Así que para mí ya no importa. Le di la oportunidad. Si sube, bien; si no lo hace, no importa. Dudo que realmente quiera pelear conmigo porque, hablando en serio, me ganó una vez”, fue lo que comenzó diciendo Pereira.

Publicidad

Luego, Alex resaltó: "Su sueño era ganarme y lo logró. Entonces, al volver a meterse en esta jaula conmigo, él sabe que todo puede pasar y que puede perder nuevamente, así que realmente dudo que esté motivado para pelear conmigo nuevamente. Como dije, nunca elijo a mis oponentes. No sé qué pasará en el futuro, pero nunca elijo. Si quiere pelear, le doy la bienvenida a la jaula. Me gusta pelear. Para mí no importa dónde, simplemente me gusta pelear. Si me ponen en Estados Unidos o en Brasil, para mí no importa".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Objetivos de Alex Pereira

"Pero seguro, si voy a pelear en Brasil, será bueno porque puedo mostrarle a la gente de dónde vengo y ellos pueden vivir esta experiencia y pueden ver y sentir lo que puedes alcanzar en tu vida cuando trabajas duro. Es bueno mostrarles esto más cerca, pero peleo donde sea que me pongan, no es mi decisión, así que solo quiero pelear. En realidad, no es mi plan en este momento", añadió el brasileño.

Para cerrar, Alex Pereira comentó: "Acabo de ganar el cinturón, lo que demuestra que hice algo bien, así que en este momento soy un peso semipesado. No soy un Peso Pesado, y si un día mi cuerpo me llama porque ahora tengo 36 años, mi entrenamiento cambió un poquito, como los últimos tres años mi cuerpo cambió mucho por diferentes entrenamientos, no solo kickboxing. , además de un juego terrestre, ¿verdad? Entonces mi cuerpo cambió. Si mi cuerpo cambia más y dice: 'Hombre, ya no puedes pelear en peso semipesado', está bien, subiré. Pero ese no es el plan en este momento".