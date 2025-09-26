La investigación por el triple femicidio de Florencio Varela sumó este viernes un nuevo capítulo con la orden de captura nacional e internacional contra Matías Agustín Ozorio, de 28 años, señalado como la mano derecha de “Pequeño J”, el narco peruano de 23 años acusado de haber planificado la brutal masacre. Interpol ya emitió una alerta roja para localizarlo.

Según el expediente judicial, Ozorio habría estado involucrado en la organización del crimen que terminó con la vida de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Su domicilio figura en Parque Patricios, aunque hasta ahora no se logró dar con su paradero.

Las pruebas reunidas apuntan a que “Pequeño J” ordenó a los dueños de la casa de Florencio Varela (donde aparecieron enterradas las víctimas) que “ordenen todo”, lo que incluyó cavar los pozos para ocultar los cuerpos. El líder narco incluso dejó trampas electrificadas en su búnker de Barracas y un mensaje directo para la policía, encontrado en un reciente allanamiento.

El fiscal de La Matanza, Gastón Duplaá, que hasta este jueves estuvo al frente de la causa, planteó que las tres jóvenes podrían haber sido “un vehículo de un mensaje” dentro de la interna de la banda. Se sospecha que la transmisión en vivo del crimen fue dirigida a un miembro que habría traicionado al capo narco.

Por el caso ya hay cuatro detenidos: Magalí Celeste González Guerrero (28) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), dueños de la vivienda donde ocurrió el crimen; y Daniela Iara Ibarra (19) junto a Maximiliano Andrés Parra (18), sorprendidos mientras intentaban limpiar la escena. Los cuatro fueron imputados por homicidio agravado y permanecen detenidos en el penal de Melchor Romero bajo prisión preventiva.

La Justicia espera que la captura de Ozorio permita reconstruir la cadena de mando del grupo criminal y determinar con precisión los móviles detrás de uno de los femicidios más conmocionantes del último tiempo.