Poco antes que Irán anuncie el derribo de dos aviones estadounidenses, La guillotina de Donald Trump y de su secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, cae sobre las cabezas de sus oficiales.

Esta vez fue al Jede del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George. Según fuentes cercanas a la decisión consultadas por CBS News, Hegseth busca que quien ocupe ese puesto implemente su propia visión y la del presidente Trump. Por su parte, un alto funcionario del Departamento de Defensa declaró respecto de George: “Agradecemos su servicio, pero era hora de un cambio de liderazgo en el Ejército”.

Hegseth le pidió la renuncia y la jubilación en medio de un conflicto bélico en el Golfo Pérsico que no puede controlar.

El general George, nominado por Joe Biden y confirmado por el Senado en 2023 para un mandato habitual de cuatro años, habría debido permanecer en el cargo hasta 2027.

Sin embargo, NBC News señaló que Hegseth venía considerando desde hace tiempo la destitución del máximo responsable del Ejército, a pesar de que se esperaba que George continuara al menos hasta el verano. El oficial, graduado de West Point y veterano de la Primera Guerra del Golfo, Irak y Afganistán, fue asistente militar principal del secretario Lloyd Austin entre 2021 y 2022.

El actual subjefe del Estado Mayor, general Christopher LaNeve —ex ayudante militar de Hegseth y comandante de la 82.ª División Aerotransportada entre 2022 y 2023— asumirá como jefe interino. El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, lo definió como “un líder curtido en combate con décadas de experiencia operativa” y afirmó que cuenta con la plena confianza de Hegseth para llevar a cabo la visión de esta administración sin fallos.

Derribo de naves

Algunas horas más tarde de la destitución del general George, las autoridades de Irán confirmaron el derribó un F-35 norteamericano en la región central del país. La nave habría sido alcanzada por una batería antiaérea de la Guardia Revolucionaria iraní. Imágenes difundidas por la agencia Sepah News mostrarían presuntamente los restos de la aeronave, que pertenecía al escuadrón con base en la RAF Lakenheath del Reino Unido. El parte castrense detalló que el piloto no pudo eyectarse y que las explosiones hacían casi imposible su supervivencia.

Pese a que Estados Unidos no emitió reacción inmediata, el episodio reactiva versiones previas: el 19 de marzo, los propios guardianes de la revolución ya habían reportado haber alcanzado gravemente un F-35 en el mismo corredor aéreo. En aquella ocasión, Washington desmintió la versión y aseguró que solo se trató de un aterrizaje de emergencia con el piloto en buen estado.