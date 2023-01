Con el primer mes del año regresan las Peñas de la Familia a San Martín. La cita será cada sábado del mes de enero, con entrada gratuita a partir de las 21 horas, en el Complejo Ceferino Namuncurá. En el escenario se presentarán artistas locales y también contará con la presentación de reconocidos artistas sanjuaninos como son Claudia Pirán, Nano Rodríguez, Los Videla y Arraigo.

Además, se presentarán las academias de danza sanmartinianas que se han preparado durante todo el año para dar un espectáculo en esta fecha. Habrá un paseo de artesanos y contará con un sector de asadores y puestos gastronómicos para que las familias disfruten de una buena comida mientras ven las distintas propuestas artísticas.

Cabe recordar que las peñas comenzarán este 4 de enero y se extenderán hasta el último sábado del mes. Dicha actividad es organizada por la Municipalidad de San Martín y cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia.

Declaraciones de Cristian Andino

El intendente de San Martín, Cristian Andino, habló con DIARIO HUARPE sobre otros temas, además de las Peñas en Familia que se realizarán en el departamento todos los sábados de enero.

Cristian Andino luego de presentar la vuelta de las Peñas de las Familias. Foto: Diario Huarpe / Gastón Vargas

El intendente fue consultado sobre el resultado de la Megaencuesta que realizó DIARIO HUARPE sobre la gestión de todos los intendentes de los distintos departamentos de la provincia, en la cual Cristian Andino terminó en el segundo lugar calificado con una muy buena gestión realizada en el departamento del este.

“Significa una gran responsabilidad porque los vecinos y vecinas de San Martín, que siguen creyendo en la gestión. Entonces hay que redoblar el compromiso para que la gestión siga yendo hacia adelante”, dijo Andino.

Aunque el resultado le fue favorable, para el intendente hay cuestiones a mejorar, pero también destacó lo más positivo de su gestión.

“Todo es factible de mejoras, nosotros decimos que a todo hay que estar mejorándolo todos los días. Pero lo más positivo en el departamento ha sido la construcción de viviendas, somos de los poquitos municipios de la Argentina que sigue haciendo casas por cooperativas. Apostando mucho a la educación con el Instituto Municipal de Inglés, con el Polo Tecnológico que me parece muy bueno”, analizó el funcionario.

Para finalizar, Cristian Andino, adelantó lo que se vendrá para el 2023 en el departamento de San Martín.

“Vamos a inaugurar el Registro Civil, tenemos el compromiso del Gobernador que se va a licitar en los primeros meses de este año el nuevo hospital para el departamento de San Martín”, adelantó el intendente.

Entre risas, Andino dijo que va a extrañar a sus vecinos y que habría que preguntarle ellos si lo van a extrañar, ya que no va a poder postularse a una nueva candidatura. “Yo sí los voy a extrañar porque la verdad que me siento una persona bendecida al hacer lo que tanto me gusta que es poder ser orgulloso intendente de mis vecinos”, destacó.

El 6 de enero se celebra la llegada de los Reyes Magos, por eso en San Martín se realizarán caravanas en la cual todos los niños del departamento obtendrán un juguete de parte como obsequio.

“Para nosotros es muy lindo y genera mucha expectativa, cada niño y cada niña se va a llevar su juguete. Desde la municipalidad apoyamos a la logística, los Reyes se pasearán en los camiones mientras las familias van a estar disfrutando de un desayuno con jugo y medialunas para que sea una fiesta para todos”, concluyó el intendente.