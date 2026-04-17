El Ministerio de Educación informó que los docentes pueden retirar sus certificados de formación a partir de este 16 de abril y hasta el 15 de mayo de 2026.

La entrega de la documentación se realiza en la Oficina de Nivel Superior, ubicada en el Núcleo 6, segundo piso del Centro Cívico, en el horario de 8 a 13.

Certificados disponibles

La documentación que se encuentra disponible para retirar incluye los siguientes programas y trayectos formativos: