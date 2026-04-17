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Llamaron a retirar certificados de formación: hay algunos que fechan desde 2018
POR REDACCIÓN
El Ministerio de Educación informó que los docentes pueden retirar sus certificados de formación a partir de este 16 de abril y hasta el 15 de mayo de 2026.
La entrega de la documentación se realiza en la Oficina de Nivel Superior, ubicada en el Núcleo 6, segundo piso del Centro Cívico, en el horario de 8 a 13.
Certificados disponibles
La documentación que se encuentra disponible para retirar incluye los siguientes programas y trayectos formativos:
Componente I Formación Docente Situada Cohorte 1: 100 horas, año 2019
Ateneo Didáctico: la Producción de Textos Escritos – Programa Nacional de Formación Permanente Componente II
Programa Nacional Escuelas Faro – año 2019
Componente I Formación Docente Situada a directivos y supervisores cohorte 1: 120 horas
Ateneo Didáctico: Cálculo Mental de Sumas y Restas – Educación Área Matemática (36 horas) – Componente II
Componente I Formación Docente Nivel Educación Especial Cohorte 1: 100 horas
Trayectos de Formación para Equipos de Coordinación del Programa Escuela Faro: 120 horas
Reglamento EDL – Campo de la Formación en la Práctica Profesional de los Profesorados
Ateneo Didáctico: Enseñanza de la Escritura – Educación Especial Área Lengua Primer Ciclo (36 horas)
Ateneo Didáctico La Producción de Textos Escritos – Área Lengua Nivel Primario Segundo Ciclo
Ateneo Didáctico El Juego en el Nivel Inicial: 36 horas
Responsable Pedagógico a cargo de Círculos de Directivos – año 2019
Ateneo Didáctico Área Ciencias Naturales – La experimentación en el aula
Ateneos Didácticos Componente II – año 2018
Ateneos Didácticos Componente II – año 2019