Viernes 17 de Abril
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Provinciales > Educación

Llamaron a retirar certificados de formación: hay algunos que fechan desde 2018

Los docentes tienen tiempo hasta el 15 de mayo para retirar los certificados correspondientes a diversos trayectos formativos. La atención al público es de 8 a 13 en la Oficina de Nivel Superior.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Decenas de certificados de formación aguardan a ser retirados. FOTO: Gentileza

El Ministerio de Educación informó que los docentes pueden retirar sus certificados de formación a partir de este 16 de abril y hasta el 15 de mayo de 2026.

La entrega de la documentación se realiza en la Oficina de Nivel Superior, ubicada en el Núcleo 6, segundo piso del Centro Cívico, en el horario de 8 a 13.

Certificados disponibles

La documentación que se encuentra disponible para retirar incluye los siguientes programas y trayectos formativos:

  • Componente I Formación Docente Situada Cohorte 1: 100 horas, año 2019

  • Ateneo Didáctico: la Producción de Textos Escritos – Programa Nacional de Formación Permanente Componente II

  • Programa Nacional Escuelas Faro – año 2019

  • Componente I Formación Docente Situada a directivos y supervisores cohorte 1: 120 horas

  • Ateneo Didáctico: Cálculo Mental de Sumas y Restas – Educación Área Matemática (36 horas) – Componente II

  • Componente I Formación Docente Nivel Educación Especial Cohorte 1: 100 horas

  • Trayectos de Formación para Equipos de Coordinación del Programa Escuela Faro: 120 horas

  • Reglamento EDL – Campo de la Formación en la Práctica Profesional de los Profesorados

  • Ateneo Didáctico: Enseñanza de la Escritura – Educación Especial Área Lengua Primer Ciclo (36 horas)

  • Ateneo Didáctico La Producción de Textos Escritos – Área Lengua Nivel Primario Segundo Ciclo

  • Ateneo Didáctico El Juego en el Nivel Inicial: 36 horas

  • Responsable Pedagógico a cargo de Círculos de Directivos – año 2019

  • Ateneo Didáctico Área Ciencias Naturales – La experimentación en el aula

  • Ateneos Didácticos Componente II – año 2018

  • Ateneos Didácticos Componente II – año 2019

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