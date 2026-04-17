El atletismo de la provincia vuelve a estar en el centro de la escena nacional. Este sábado 18 y domingo 19 de abril, el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en Buenos Aires, será la sede de la Copa Nacional de Clubes de Mayores, un evento que contará con la participación de veinte representantes del Club Atletismo San Juan.

La delegación sanjuanina llega con expectativas altas luego de la destacada actuación en la edición anterior, donde el club logró posicionarse en el puesto 12 entre 95 instituciones de toda la Argentina. En esta oportunidad, deberán medirse ante un nivel de competencia exigente, con más de 800 atletas de distintos puntos del país inscriptos para las jornadas.

Un cronograma exigente

La actividad oficial comenzará el sábado a partir de las 9 horas con la prueba de fondo de 10.000 metros y se extenderá hasta las 17:50 con el cierre estelar de la posta 4x100 de varones. Por su parte, el domingo la jornada arrancará temprano, a las 8:30, con la marcha atlética de 10.000 metros, finalizando la competencia a las 17:45 con la posta 4x400 masculina.

Los nombres que representarán a San Juan

Bajo la dirección técnica de la entrenadora Agustina Recabarren, el equipo local presenta una lista versátil que abarca diversas especialidades:

En velocidad y vallas, competirán Manuel Zapata (100m y 200m), Renzo Varoni (400m y 200m), Emilio Castro (100m), Francisco Caballero (400m y 400c/v), Jeremías Lanas (400m y 200m), Agustín Vargas (200m y 400m), Milagros González (100m y 200m), Katherine Báez (400m y 200m), Ignacio Sánchez (100m y 200m), Juan Ignacio Castro (100m) y el U20 Valentín Ramos (400m y 400c/v).

Las pruebas de medio fondo y fondo estarán cubiertas por Melanie Manzanares (1500m y 5000m), Luana Gutiérrez (800m y 400m), Germán Fernández (1500m y 5000m) y Juan Barroso (800m y 1500m). En tanto, en el área de lanzamientos y saltos, se presentarán Maycol Coria (Jabalina y Bala), Juan Pablo Guallama (Salto en largo), Thiago Pereyra (Jabalina, Disco y Bala) y Laureano Varoni junto a Juan Ignacio Castro en sus respectivas pruebas técnicas y postas.

Con esta delegación, San Juan busca reafirmar su crecimiento constante en las pistas y buscará meterse nuevamente entre los mejores clubes del país en la máxima categoría del atletismo nacional.