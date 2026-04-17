La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, dialogó con la prensa y expresó su preocupación por un reto viral que buscó vaciar las escuelas por medio de amenazas de tiroteo. La funcionaria emitió un mensaje claro y pidió a los padres reforzar el control y el diálogo con sus hijos durante el fin de semana.

“Le pedimos a cada una de las familias que puedan conversar con los chicos, preguntarles qué les está pasando y ver qué llevan en sus mochilas”, sostuvo la funcionaria.

Según explicó la ministra, el hecho de este viernes se trató de una tendencia que ya se había registrado en otras provincias. “Es un reto viral donde la ‘gracia’ es vaciar las escuelas y ver en qué lugar asisten menos alumnos”, indicó. En San Juan, algunas escuelas registraron bajo nivel de asistencia. “Ha habido ausentismo, especialmente en establecimientos donde aparecieron amenazas o mensajes”, señaló.

No se revisarán mochilas

A diferencia de otras jurisdicciones, en San Juan no se avanzará con controles directos dentro de las escuelas. “Hay provincias que revisan mochilas, pero nosotros no lo podemos hacer”, aclaró Fuentes. Por ese motivo, trasladó la responsabilidad al ámbito familiar. “El control debe hacerse desde la casa, antes de que los chicos ingresen a la escuela”, enfatizó.

Celulares sí, pero con uso responsable

La ministra también descartó la prohibición del uso de celulares en las aulas, al considerar que forman parte del proceso educativo. “Entendemos que el celular es una herramienta pedagógica, el docente define cuándo se usa y cuándo no”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la clave está en la formación. “Tenemos que educar en el uso responsable de las redes y los dispositivos”, afirmó.

Operativos y trabajo conjunto

Ante la situación, el Ministerio de Educación activó un operativo junto a otras áreas. Participan equipos de salud mental, gabinetes interdisciplinarios y fuerzas de seguridad, con presencia en escuelas.

“Debemos garantizar que la escuela sea un ambiente de tranquilidad y paz”, sostuvo la ministra.

Además, se pidió a directivos que realicen las denuncias correspondientes para avanzar en las investigaciones y determinar responsabilidades.

Fuentes adelantó que la próxima semana se profundizarán las acciones preventivas. “Vamos a incorporar este tema en una jornada de bullying con talleres para que participen los estudiantes”, indicó. También remarcó el rol de las familias. “Tenemos que escuchar más a nuestros hijos y acompañarlos, esa es la clave”, concluyó.

Mientras tanto, el objetivo es que las clases retomen su normalidad y que las escuelas vuelvan a ser espacios seguros para toda la comunidad educativa.