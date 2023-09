UFC 293: tenso cruce de palabras entre Israel Adesanya y Sean Strickland

Israel Adesanya (24-2 MMA, 13-2 UFC) defiende su título de Peso Mediano contra Strickland (27-5 MMA, 14-5 UFC). El combate se dará este sábado 9 de septiembre, el evento principal del UFC 293 del sábado en el Qudos Bank Arena de Sydney. Sin lugar a dudas, este enfrentamiento tiene expectante a los amantes de las Artes Marciales Mixtas, ya que hay una pésima relación entre ellos.

En las últimas horas, Sean Strickland ha estado usando su infame línea de "baile del hombre" al describir su estrategia contra Israel Adesanya, pero "The Stylebender" duda que se mantenga firme y negocie con él por mucho tiempo. Por eso, en la conferencia de prensa previa al UFC 293 del sábado, ambos se dijeron de todo. Claro, los fanáticos están a la espera de lo que pueda ocurrir entre ellos.

Publicidad

"Espero que luche. Si no, tranquilo: párate y golpea. Haz el 'baile del hombre' como quieras. Por cierto, está vendiendo entradas para los lobos cuando habla de eso. No creo que vaya a bailar conmigo, y si lo hace, soy mejor bailarina que él. No quiero noquearlo, si eso tiene sentido. Es sólo que 1+1 es 2 y lo voy a noquear. Prefiero enviarlo para ser honesto. Quiero presentarlo, pero lo que hemos trabajado y lo que él hace, su ego y su cerebro son solo un maní. Entonces, 1+1 es 2, el agua está mojada, Sean Strickland se está quedando dormido”.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

La respuesta de Sean Strickland

"Es un hijo de puta sólido. Me robaron. Me robaron el 100 por ciento. Es tan divertido. Después de la pelea, dicen: "Sean Strickland sufrió daños". Hijo de puta, estoy blanco y pálido. “El frío me daña. Ustedes los australianos saben esta mierda. Podrías tener viento y lo siguiente que sabes es que mi cara comienza a sangrar. Entonces, si esa es la métrica con la que juzgas las peleas, necesitamos nuevos jueces", resumió estadounidense.

Por otra parte, Sean expuso qué pasará si vence a Israel Adesanya: "¿Sí. Seguro, por qué no? Lucharé contra Jared (Cannonier). Me gusta el chico. ¿Sabes qué es realmente divertido? Realmente no quiero pelear con Jared. Me gusta Jared. Es como si no hubiera ningún deseo en mí que quisiera intentar lastimarlo. Es un jodido buen tipo. ¿Has conocido a Jared? Es un jodido buen tipo".