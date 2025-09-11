Un importante operativo policial en Pocito permitió detener a un menor de edad acusado de robo agravado con arma de fuego. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Subcomisaría Buenaventura Luna, de Rawson, que actuó tras la denuncia de un asalto ocurrido en el barrio Teresa de Calcuta.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue abordada por dos personas mientras transitaba por la zona. Uno de ellos, armado, le sustrajo un teléfono celular marca Motorola G8 y luego huyó junto a su cómplice.

Publicidad

El rápido despliegue de los uniformados permitió identificar y aprehender al presunto autor del hecho, quien al momento de ser arrestado portaba el arma utilizada en el ilícito. Posteriormente, y bajo orden judicial, se allanó el domicilio del sospechoso.

Durante la inspección, los efectivos hallaron y secuestraron: un arma de fuego de fabricación casera (tipo tumbera), vainas servidas y un caño compatible con el mecanismo del arma, un pantalón corto de jeans que coincidía con la descripción aportada por la víctima y una planta de cannabis sativa, motivo por el cual se dio intervención a personal de Drogas Ilegales.

Publicidad

La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) interviniente continúa con la investigación para determinar si el detenido actuó solo o con otros cómplices, y si el arma secuestrada estuvo implicada en otros hechos delictivos en la zona.

El adolescente quedó a disposición de la justicia mientras se evalúan las medidas correspondientes.