Elon Musk sorprendió al anunciar que Tesla está desarrollando un vehículo volador completamente eléctrico, que se suma a la visión de la compañía por promover un transporte sustentable y con energía limpia.

El CEO adelantó en una entrevista con Joe Rogan que el prototipo, denominado Tesla Roadster, podría ser presentado en los próximos dos meses, antes de que finalice 2025. Musk recordó las palabras de su amigo Peter Thiel: “Mi amigo Peter Thiel una vez dijo que el futuro debería tener autos voladores, pero no los tenemos. Este proyecto busca cambiar eso”.

Sobre el estado del desarrollo, Musk afirmó que está “casi terminado” y pronosticó que la presentación será histórica: “Sea bueno o malo, será algo inolvidable. Tenemos una tecnología increíble en este coche, es una locura”.

Si bien no detalló si el Roadster contará con alas o un sistema de propulsión vertical, garantizó que será un vehículo 100% eléctrico, manteniendo la línea de innovación tecnológica de Tesla.

Este proyecto forma parte de la estrategia de Musk para expandir la movilidad eléctrica más allá de las carreteras, integrando tecnologías de propulsión avanzadas junto a mejoras en aerodinámica y materiales ultraligeros. Tesla ha invertido años en baterías más potentes y livianas, que podrían permitir vehículos capaces de despegar y aterrizar de forma autónoma.

Por otro lado, la industria de autos eléctricos en Estados Unidos enfrenta desafíos. Tesla reportó ingresos récord en el tercer trimestre de 2025, impulsados por ventas previas a la eliminación del crédito fiscal federal, pero sus ganancias no alcanzaron las expectativas debido a mayores costos y menores ingresos por créditos regulatorios, según reportó Fox Business.

La demanda de vehículos eléctricos, incluyendo los de Tesla y sus competidores, se anticipa en descenso para lo que resta del año tras la desaparición del crédito fiscal que otorgaba hasta 7.500 dólares para autos nuevos y 4.000 dólares para usados.

Este cambio también podría impactar en los precios, que según CNN, aumentarán de forma inmediata, afectando especialmente a la clase media y a marcas emergentes. En 2024, las ventas de vehículos eléctricos crecieron un 7%, alcanzando 1,6 millones de unidades, pero la eliminación del crédito fiscal podría revertir esta tendencia.

El crédito fiscal formaba parte de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), promulgada en 2022 por Joe Biden para fomentar el uso de energías limpias y reducir la huella de carbono nacional.