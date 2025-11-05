El gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), confirmó que en noviembre de 2025 se realizará el pago de las Becas Progresar a miles de jóvenes estudiantes de todo el territorio nacional. Este programa está orientado a quienes cursan estudios en niveles obligatorios, superiores y formación profesional, con el fin de promover la permanencia en el sistema educativo y disminuir la deserción, especialmente en sectores vulnerables.

De acuerdo con la información brindada por Anses, el desembolso correspondiente a noviembre se efectuará entre el 10 y el 14 del mes, con un importe mensual bruto de $35.000. Este monto permanece congelado desde comienzos de 2025, ya que no se ajusta conforme a la inflación ni a las actualizaciones que aplican otras prestaciones sociales. Los beneficiarios recibirán el 80% de esta suma en forma inmediata, es decir, $28.000 netos, mientras que el 20% restante se acumula y se abona al finalizar el ciclo lectivo, tras comprobar la regularidad académica.

Para acceder a las Becas Progresar 2025, los postulantes deben cumplir con requisitos específicos según la línea a la que pertenezcan: Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Trabajo. En la modalidad Obligatorio, el estudiante debe ser argentino o residir legalmente en el país por al menos dos años, tener entre 16 y 24 años, estar inscripto en una institución educativa pública y que los ingresos familiares no superen tres salarios mínimos, vitales y móviles.

En cuanto a la línea Superior, destinada a quienes cursan carreras terciarias o universitarias, se exige la presentación del título secundario sin materias pendientes y cumplir con los requisitos académicos correspondientes. Además, para todas las modalidades es fundamental mantener la regularidad en los estudios y cumplir con el esquema de vacunación vigente.

Más allá del monto mensual, las Becas Progresar también incluyen beneficios adicionales mediante convenios con billeteras digitales y otras plataformas de pago, facilitando la gestión ágil de los fondos para los estudiantes.

Aunque ANSES no ha divulgado un calendario oficial detallado, históricamente los pagos se efectúan durante la segunda semana de cada mes, por lo que se espera que los beneficiarios vean acreditados los fondos entre el 10 y el 14 de noviembre. Los depósitos se realizan en la misma cuenta bancaria que se utiliza para otros programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o el Complemento Leche.