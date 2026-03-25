Uñac pidió internas abiertas en 2026 y un debate federal en el PJ

El senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, formalizó ante el Partido Justicialista (PJ) una propuesta para iniciar un proceso de reorganización política con vistas a las elecciones de 2027. Lo hizo a través de una carta en la que plantea convocar a internas abiertas en 2026 y abrir un debate federal para construir una nueva plataforma electoral.

La iniciativa, difundida en forma de gacetilla, se inscribe en un contexto que el propio dirigente define como crítico, tanto por la situación socioeconómica del país como por la incertidumbre en torno a las reglas electorales.

Un escenario electoral que exige anticipación

En su planteo, Uñac advierte sobre la magnitud del calendario electoral que se aproxima y la necesidad de actuar con previsión. “La magnitud institucional y política de ese calendario electoral exige una preparación temprana, profunda y colectiva”, sostiene en la carta.

El senador detalla que en 2027 no solo se elegirá Presidente y Vicepresidente, sino que también se renovarán 24 bancas del Senado en provincias clave, 130 diputados nacionales y 22 gobernaciones, además de cargos legislativos y municipales en todo el país.

En ese marco, remarca que el desafío “no se trata únicamente de seleccionar candidaturas: se trata de definir el rumbo del país y de reconstruir una esperanza en la política”.

Críticas al Gobierno y alerta por las reglas de juego

El documento también incluye un diagnóstico crítico sobre la situación actual. Uñac señala que “el impacto y las consecuencias negativas de las políticas de ajuste del gobierno se profundizan” y advierte sobre posibles modificaciones en el sistema electoral.

Según expresa, el Ejecutivo tendría la intención de eliminar las PASO y podría incluso adelantar los comicios. Frente a ese escenario, afirma que “la segura manipulación de las reglas electorales exige acelerar la capacidad de organización de nuestra fuerza”.

Uno de los ejes centrales de la gacetilla es la convocatoria a un proceso amplio de discusión dentro del peronismo. Uñac propone “abrir un espacio amplio de debate y construcción colectiva” que permita definir los lineamientos de una futura plataforma de gobierno.

En esa línea, insiste en que “más importantes que los nombres son los marcos de ideas” y plantea la necesidad de construir “un diagnóstico claro” de la realidad argentina.

Además, sostiene que este debate debe desarrollarse en todo el país: “Resulta necesario inaugurar de inmediato un proceso de debate nacional, en cada provincia, en cada localidad y en cada unidad básica”.

Internas abiertas para ordenar la competencia

En cuanto a la estrategia electoral, el senador propone anticipar la definición de candidaturas mediante internas abiertas en 2026.

Argumenta que el esquema actual resulta insuficiente para ordenar al espacio: “Ese cronograma resulta claramente insuficiente para ordenar políticamente al justicialismo”.

Por el contrario, considera que una instancia anticipada permitiría “ordenar la discusión política con suficiente anticipación, promover el debate programático y fortalecer la legitimidad de la candidatura”.

La carta también traza un diagnóstico sobre la situación del país bajo la gestión del presidente Javier Milei, al que responsabiliza por el deterioro de las condiciones de vida.

Uñac describe un escenario de “caída del poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, aumento de la precarización laboral” y debilitamiento de áreas clave como educación, salud y ciencia.

En ese contexto, plantea que la Argentina enfrenta “un desafío doble”: por un lado, atender las consecuencias sociales del actual modelo económico y, por otro, “reconstruir una propuesta política capaz de ofrecer un horizonte de desarrollo, estabilidad y justicia social”.

Reconstrucción y ampliación del peronismo

El dirigente también propone ampliar la base del PJ, convocando tanto a la militancia como a sectores que se alejaron en los últimos años.

En ese sentido, impulsa la construcción de un frente más amplio que incluya a actores sociales, sindicales, empresariales, académicos y culturales, con el objetivo de fortalecer una alternativa política competitiva.

En el plano programático, Uñac plantea que el peronismo debe incorporar temas como la transición energética, la economía del conocimiento, la transformación educativa y la inteligencia artificial.

Todo ello, sin abandonar sus principios históricos. En ese sentido, afirma que “el equilibrio fiscal con calidad de vida se constituye en un eje programático”.

“La organización vence al tiempo”

En el cierre de la carta, el senador apela a la tradición del movimiento y a su capacidad de reorganización frente a contextos adversos.

“El Partido Justicialista tiene la responsabilidad histórica de reorganizarse”, sostiene, y concluye con una de las frases más representativas del peronismo: “La organización vence al tiempo”, atribuida a Juan Domingo Perón.