El incendio de gran magnitud, que se desató el pasado domingo 22, en el Parque Industrial de Chimbas fue finalmente controlado este miércoles 25 por la mañana, luego de intensas tareas desplegadas por distintas dotaciones de bomberos. El foco ígneo había afectado un predio donde se acumulaban residuos como plásticos, cubiertas y materiales derivados de la actividad minera, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos del departamento.

Desde el cuerpo de Bomberos confirmaron que durante la mañana lograron extinguir los últimos focos activos, lo que permitió avanzar hacia una nueva etapa de investigación. “Durante el transcurso de la mañana se trabajó para extinguir completamente los focos y poder dar inicio a las pericias correspondientes”, indicó a DIARIO HUARPE el jefe de Bomberos, Rodolfo Castro.

“Los bomberos somos los encargados de establecer el origen y las causales del incendio, dando intervención a las dependencias policiales y judiciales correspondientes”, indicó el funcionario.

Las tareas se extendieron durante varios días debido a la magnitud del incendio y a las condiciones climáticas que dificultaron su control. Las ráfagas de viento sur registradas en la zona provocaron la reactivación de algunos sectores durante la noche, lo que obligó a mantener guardias activas de vigilancia.

“Las fuertes ráfagas de viento y la acumulación de residuos tóxicos generaron la reactivación de focos ígneos en distintos sectores, que fueron rápidamente controlados por el personal durante la noche”, explicó Castro. En ese sentido, destacó que las labores incluyeron tareas de remoción con maquinaria pesada para evitar nuevos reinicios.

Amplio operativo para evitar la propagación

En el operativo intervinieron dotaciones del cuartel central, del destacamento de Rawson y Bomberos Voluntarios de distintos departamentos, quienes trabajaron en conjunto para contener el avance de las llamas. Según detallaron, el fuego fue atacado desde varios frentes con el objetivo de evitar su expansión hacia sectores de mayor riesgo.

“Se logró circunscribir el incendio y evitar la propagación hacia áreas donde había acumulación de combustibles derivados de hidrocarburos”, señaló el jefe del operativo. Además, precisó que el material afectado correspondía principalmente a residuos almacenados a cielo abierto, lo que facilitó la propagación inicial del fuego.

Daños estructurales y evaluación del predio

El impacto del incendio también provocó daños en estructuras del predio, especialmente en sectores parcialmente techados. La exposición prolongada a altas temperaturas generó deformaciones visibles en las instalaciones.

“La temperatura alcanzada produjo la dilatación y deformación de algunas estructuras, especialmente en sectores donde había material acumulado bajo cubierta”, explicó Castro, al tiempo que aclaró que no se registraron daños en zonas críticas del complejo industrial.

Balance del operativo

En total, trabajaron alrededor de 30 efectivos por jornada, con guardias reducidas durante la noche dedicadas a tareas de prevención y control de cenizas. El operativo logró contener el incendio sin que se extendiera a otros sectores del Parque Industrial ni provocara situaciones de mayor riesgo en la zona.

“Se mantuvieron guardias nocturnas para evitar reinicios, lo que permitió actuar rápidamente ante cualquier foco que se reactivara”, concluyó Castro.